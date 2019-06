Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 146+500 de metri, intre localitatile Timisu de Sus si Predeal, judetul Brasov, soferul unui autocamion a pierdut controlul directiei intr-o curba si s-a rasturnat pe suprafata carosabila. Incarcatura…

- Un microbuz in care se aflau 24 de pasageri s-a rasturnat, sambata, pe DN 67, in localitatea Maldaresti, judetul Valcea. Nu sunt victime, insa circulatia rutiera este restrictionata, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN 67, in localitatea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 31, in zona localitatii Bolintin Vale, judetul Giurgiu, circulatia este intrerupta pe ambele benzi, pe sensul spre Capitala, pentru cercetarea imprejurarilor producerii…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…

- Traficul feroviar este blocat, vineri dimineața, intre stațiile Birda- Voiteni, judetul Timiș, unde un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost gasit mort.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in judetul Timis, circulatia feroviara este oprita pe sectia SF…

- Traficul feroviar este blocat, miercuri dimineața, pe Sectia de Cale Ferata 201, in zona localitatii Arcesti, judetul Olt, unde un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost gasit mort, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Sectia de Cale…