Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine la GSP LIVE, in fiecare dimineața, de luni pana vineri, de la 09:01. In aceasta dimineața, Costin Ștucan il are invitat pe Vlad Nedelea și comenteaza impreuna primele rezultate din noul sezon de Liga 1, victoria Simonei Halep de la Wimbledon, dar și cele mai noi știri din lumea…

- Luni, de la 09:01, Costin Ștucan il va avea invitat pe Claudiu Vaișcovici la GSP LIVE. Claudiu Vaișcovici are 125 de meciuri in Liga 1, timp in care a reușit sa marcheze de 68 de ori. Inregistreaza 18 meciuri și 5 goluri in cupele europene pentru Dinamo, formație cu care a cucerit eventul in sezonul…

- Fundasul Srgian Luchin a semnat un contract valabil pentru un sezon cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anuntat clubul sibian pe pagina sa de Facebook. Fostul internationalul (33 de ani) a evoluat in cariera sa la mai multe echipe de traditie, Poli Timisoara, Steaua, Dinamo, CFR Cluj, FC Viitorul,…

- Costel Campeanu, 54 de ani, e invitatul lui Costin Ștucan in emisiunea de joi dimineața, de la 09:01. Costel „Burebista" Campeanu e al cincilea jucator ca numar de prezențe in Liga 1, cu 470 de apariții in primul eșalon roman. Portarul a jucat pentru echipe precum SC Bacau, Dinamo, Gloria Bistrița,…

- Costin Ștucan il are invitat in aceasta dimineața pe Razvan Luțac, prin Skype, din cantonamentul reprezentativei U21. Reporterul GSP e in Italia de pe 7 iunie și ne ofera utlimele detalii din jurul selecționatei antrenate de Mirel Radoi. Urmarește emisiunea de la 09:01 pe site și pe pagina de Facebook…

- Ionel Ganea (45 de ani) e invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live de miercuri, care incepe la 09:01. Trecut prin cariera pe la echipe precum Craiova, Stuttgart, Rapid, Dinamo și echipa naționala, Ionel Ganea va vorbi despre ultimele evoluții ale primei reprezentative, despre planurile pe care…

- Steliano Filip este invitatul de azi al lui Costin Ștucan la emisiunea GSP LIVE, care incepe la 09:01. Fundașul de 25 de ani va discuta despre retrogradarea cu Dunarea Calarași, situația de la fosta sa echipa, Dinamo, dar și alte subiecte de actualitate. Emisiunea GSP LIVE poate fi urmarita pe www.video.gsp.ro și…

- Costin Ștucan și jurnalistul Bogdan Socol vor analiza la GSP Live meciul dintre CSU Craiova și Viitorul. Partida decide cea de-a treia echipa calificata in cupele europene. La pauza, dar și la final, cei doi jurnaliști vor vorbi despre echipa calificata in cupele europene. Emisiunea GSP LIVE poate…