Tonel Pop, avocatul familiei Luizei: Trebuie expertizate animalele, posibil de asta să nu existe rămăşiţe umane "Din punctul meu de vedere, este o pista importanta. Am facut o cerere pentru ca excrementele acestor animale, dar si animalele sa fie analizate, sa vedem daca au consumat carne de om. Aveam aceasta prezumptie, credem ca este posibil ca victimele sa fi fost transate si doar o parte sa fi fost aruncata in foc. Astfel, este posibil ca acel cazan sa fi fost folosit la arderea unor bucati din trupurile fetelor. Este aceasta cazuistica, ca o parte din trupuri sa fi fost arse, o parte ingropate si o parte date la caini. Astfel, nu mai exista cadavrele. Cred ca dupa descinderile de astazi nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a adus noi informații in cazul dispariției celor doua adolescente din Caracal, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. "Sunt atat de multe lucruri de descoperit incat veți fi șocați”, spune Pop.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut in aprilie in Caracal și despre care Gheorghe Dinca a spus ca ucis-o, a declarat vineri la Antena 3, aflat langa anchetatorii care au inceput perchezițiile la 'casa groazei', ca ar trebui sa se verifice și daca nu cumva animalele din…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Oasele gasite in caza groazei din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din INML, acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil.Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. 911 vs 112 - diferența este URIAȘA:…

- Jurnalistul de investigație Sorin Ovidiu Balan a declarat ca, potrivit unor surse pe care le deține, este posibil care Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, tot in Caracal, ca ar putea fi in viața. Balan a lasat sa se ințeleaga ca Luiza ar fi…

- Informații de ultima ora in cazul tragediei din Olt. Dupa mai multe ore de cautari, anchetatorii au gasit o valiza cu haine și ramașite dintr-un trup aparent carbonizat in lacul din Caracal, conform Antena 3.Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis mai multe fete, refuza sa iși recunoasca…

- Mai dura decat povestile filmelor de groaza, realitatea te infioara cateodata.Un fost mecanic din Caracal, Gheorghe Dinca zis “Popicu” a ucis cu sange rece o tanara de doar 15 ani Ramașițe umane arse au fost gasite in locuința acestuia din Caracal, percheziționata vineri la șase dimineața, dupa dispariția…