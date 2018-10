Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca PSD a inceput negocierile individuale cu deputatii si senatorii ALDE pentru a atrage cat mai multi parlamentari, afirmand ca e „ca la targ, curg oferte, propuneri, reduceri, cu TVA sau fara”, informeaza...

- "Procurorul general minte ca sa isi scape pielea. Constat ca procurorul general este capabil de orice pentru a-si scapa pielea, chiar si sa minta in spatiul public. Comunicatul Parchetului General nu reprezinta altceva decat o interpretare proprie data hotararii de guvern din 2005. HG 231 nu se refera…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, face un anunț-bomba. Intr-o postare pe Facebook acesta face referire la numele adevaratului prezindențiabil din PSD, in condițiile in care social-democrații au anunțat ca alianța PSD - ALDE ar putea sa mearga pe mana lui Calin Popescu Tariceanu in cursa pentru președinția…

- Rares Bogdan a postat pe pagina sa de Facebook un text în care prezinta razboiul pe care Liviu Dragnea îl duce împotriva lui Augustin Lazar, procurorul general al României.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a fost convins de faptul ca protocoalele ilegale dintre SRI si institutiile de forta au incetat sa mai existe, dar presa a dezvaluit joi alte asemenea protocoale, iar SRI, “incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut”. Dragnea spune ca acestea prezinta “aceleasi…