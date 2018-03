Stiri pe aceeasi tema

- Ca orice femeie, știm ca iți dorești sa fii mereu intr-o forma de invidiat! Fie ca ești singura și ai o viața agitata, o cariera de construit și un grup de prieteni cu care iți petreci timpul liber, fie ca ești intr-o relație, sau ca ești o mamica activa, e important sa ai grija de sanatatea ta, pentru…

- Duminica am reusit, timp indelungat, sa ma las invaluita in lumina si sa nu dau gandurilor nicio forma. Am vrut sa ma detasez de orice apasare, de orice realitate cenusie, de orice mi-ar umbri zambetul. Si am reusit. Am privit cerul si parca l-am redescoperit, lasand acel albastru sa imi…

- Femeile au primit urari si din partea barbatilor din Partidul Democrat. Liderii formațiunii, Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Andrian Candu, au aparut intr-un videoclip special filmat pentru a le aduce omagii domnelor.

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII. MESAJE 8 MARTIE – Urari pentru mame„O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!”ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII ” Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti, dar mai ales pe tine.…

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Multi dintre noi putem sa trecem prin primele decenii de viata fara sa acordam o atentie semnificativa problemelor de sanatate care ar putea aparea, din cauza unui stil de viata haotic, asumandu-ne...

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- Victor Slav, facut de ras de mama lui, in fața Biancai Dragușanu. Vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre iubitul ei, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu a aflat de la soacra ei ca Victor Slav era era tare suparat pe ea, atunci cand era mic, pentru ca il punea mereu…

- Cifra destinului este suma cifrelor din data de nastere – redusa la o singura cifra. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2. Cifra destinului #1 Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pâna atunci. Când vorbim…

- Ingerii pazitori ne feresc de pericolele care ne pandesc fara ca noi macar sa le banuim; ne indeamna sa ne deschidem catre ceea ce este bun si sa evitam raul; au sarcina de a transmite mai departe rugaciunile noastre si intervin neobosit pentru ca noi sa primim intotdeauna dragostea divina. Ingerii…

- BERBEC Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan sentimental. Reusita la locul de munca si in afaceri. De asemenea, sunt favorizate intalnirile cu prietenii. Organizati-va timpul in asa fel incat sa nu va neglijati partenerul de viata. TAUR La locul de munca sau in…

- RAC: Nativii din rac sunt cei mai emotivi din zodiac. ei simt o nevoie constanta de dragoste și afecțiune, dar mai ales de atenție. spre deosebire de celelalte semne zodiacale, racii au un suflet de aur și știu cel mai bine cum sa iubeasca și sa prețuiasca persoana de langa ei. Racii…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- 1. Comportamentul in situatii limita Daca va confruntati cu situatii stresante, ambii parteneri trebuie sa coopereze si sa aiba un comportament care sa duca la gasirea unei solutii impreuna. Daca unul dintre parteneri trece printr-o perioada dificila, celalalt trebuie sa fie intelegator si…

- Oana Zavoranu a vrut sa intre in contact cu parintii ei trecuti in nefiinta pentru a afla ce ii transmit acestia. Parapshilogul Iordanescu a fost invitat in emisiunea XNS, acolo unde a dezvaluit despre ce a aflat in urma intrarii in legatura cu spiritele parintilor Oanei Zavoranu.

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai importanta…

- Oana Zavoranu s-a declarat de-a dreptul surprinsa de initiativa controversatei femei. Oana Zavoranu vrea cu orice pret un copil. Ofera 100.000 de euro unei mame purtatoare. "Femeile gravide sunt asa de fragile...." "Ii mulțumesc frumos pentru initiativa, dar din pacate nu se incadreaza.…

- Floricica Dansatoarea s-a oferit sa ii fie mama-surogat Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a anuntat ca vrea doreste sa aiba un copil si ca este dispusa sa ofere chiar si 100.000 de euro unei femei purtatoare. A

- Dupa ce Oana Zavoranu a anuntat in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" ca ofera suma de 100.000 de euro pentru copil, Floricica Dansatoarea a anuntat, potrivit unor surse, ca este dispusa sa devina mama surogat pentru visul divei de a fi mama.

- BERBEC Fereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca, scrie eva.ro. Esti plina de energie si de lumina, asa ca nu ai nevoie in jurul tau de oameni care incearca sa iti spuna ca exagerezi sau ca trebuie sa fii altfel decat fiinta indrazneata si frumoasa…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Pentru a-l ajuta pe Ilan Șor sa preia controlul asupra "Bancii de Economii" S.A., a-i asigura prosperitatea afacerii cu magazine duty-free și a-i promova interesele in diferite domenii, ex-premierul Vladimir Filat a fost remunerat ilicit de primarul de Orhei cu peste 300 de

- Fara sponsor in preajma startului primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook ca nu s-a ințeles cu nicio companie inca. "Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunț ca nu e nimic semnat deocamdata și ca managementul…

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Alain Delon, unul dintre cei mai cunoscuti actori francezi, a spus ca va parasi "aceasta lume fara regrete". Declaratia celebrului actor a aparut joi in cadrul unui interviu in revista Paris Match. Publicatia i-a dedicat lui Delon un numar special cu ocazia implinirii a 60 de ani de cariera…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- SCORPION Este o luna perfecta pentru aventuri amoroase, insa trebuie sa fii disponibila pentru asta. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa, cu sigurtanta nu e indicat nici cel mai nevinovat flirt. Partenerul tau de viata ar putea sa se simta atat de prost daca observa acest lucru…

- Tot mai multi tineri și adolescenți devin dependenți de jocurile video. Problema este la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependenta de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Presa ultimelor saptamani ale anului 2017 ca si emisiunile informative din prima zi a Noului An au abundat in relatari despre ceea ce par a fi faptele mai mult decat reprobabile ale unui om caruia pana in urma cu cativa ani i se inchinau ode. La radio, la televiziune, in ziare.

- Deși s-a nascut nevazator, George Nicolescu, artistul ce a bucurat generații de romani, se menține in forma pedaland in fiecare zi mulți kilometri. In varsta de 67 de ani, artistul care a lansat nepieritoare slagare precum ”Cantec pentru sanatatea ierbii”, ”Ca lumina ochilor” ori”Eternitate” da o mare…

- PSD a pregatit o noua bomba pentru Codul Penal. Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal. Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele…

- Daca ajungi la concluzia ca nu te-a ranit atat de tare și e ceva trecator sau se poate rezolva in doi, atunci pasul urmator e sa decizi daca merita sau nu o noua șansa, scrie estisuperba.ro. Citeste si 6 zodii care iubesc singuratatea. Ei sunt lupii singuratici Iata mai jos o lista…

- Oana Zavoranu a marturisit ca a avut momente cumplite in care nu si-a mai gasit sensul vietii si atunci a stiut ca nu se poate desparti de singura fiinta care a inteles-o mereu, asa ca dupa ce a murit i-a scos inima din piept pentru a o purta mereu cu ea.

- Medicii se chinuie sa desluseaca o problema pe care o fetita de 12 din Colacu, o are de aproape o luna. Se pare ca Ana are o tumoare pe creier care se intinde si la maduva spinarii. Fetita a fost la scoala pana luna trecuta, fiind un copil normal, pana cand, dintr-o data, nu si-a mai putut misca mana…

- Catalin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al Romaniei, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevarat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea in meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Catalin Cazacu a reușit sa evite pușcaria datorita carierei. Dragostea…