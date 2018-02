Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Cine și-a imaginat ca Codruța Kovesi mai are o urma de bun simț s-a lamurit definitiv. Nimic! Nada! Niente! Conferința sa de presa a fost o litanie fara cap și fara coada, rasucita in jurul unei idei fixe: procurorii sai procedeaza corect și nu fac nimic ilegal! Sunt niște adevarate icoane ale justiției…

- Ionut Lupescu, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la alegerile FRF din 18 aprilie, a dezvaluit o parte din planurile pe care le va pune in aplicare in cazul in care va ajunge presedintele Casei Fotbalului. "Kaizerul" a vorbit despre lucrurile care l-au determinat sa candideze si a…

- Cel mai important actor de pe piața serviciilor private de sanatate a incheiat anul precedent pe profit, recuperand pierderile inregistrate la finele lui 2016. Anul precedent a fost unul bun pentru compania MedLife care a devenit, din 2016, prima rețea privata de sanatate din Romania cotata la bursa.…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-o plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi. Doi vasluieni, Florin Adrian Frasinescu si Mihaela Monica Alexa,…

- Situație fara precedent in evoluția prețului carnii la raft! Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) solicita marilor lanțuri de magazine sa revizuiasca prețurile de la raft pentru a crește consumul cat și prețul oferit producatorilor. In urma informațiilor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- In cel mult patru ani, județul Brașov ar putea avea 500 de stații de alimentare pentru mașini electrice. Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finanțarea acestor stații, pentru ca, pana in 2021, la rețeaua electrica naționala sa fie conectate cel puțin 20.000 de puncte de alimentare. Este…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Filiala Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR), inființata in noiembrie 2017, a inceput anul in forța. Așa cum și-a propus, consiliul director (format din Cornel Cepariu, președintele UZPR Bacau, Leonard Popa, vicepreședinte, Ștefan Radu, secretar general, Mihai Buznea, Aurelian…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Patru motociclete Honda dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, au fost gasite de catre politistii de frontiera din Petea, judetul Satu Mare, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in Romania.

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului...

- Autoritațile vor sa inființeze in Buzau, cu 6 milioane de euro, un centru in care sa stocheze toate soiurile de legume, plante medicinale si aromatice, atat din tara, cat si din strainatate. Noua unitate va functiona sub coordonarea specialistilor de la Statiunea de Cercetare Legumicola Buzau. La sfarșitul…

- Inchisoare și amenzi usturatoare pentru parinții care pun imagini cu copii pe Facebook. Guvernul francez a luat decizia radicala. Un parinte risca un an de inchisoare si o amenda de 45.000 de euro daca este gasit vinovat ca a facut publice date intime despre viata privata a altor persoane, inclusiv…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Autoritatile au raportat ca alte…

- O mare parte dintre locuitorii județului Prahova beau apa sfințita direct de la robinet. Se intampla dupa ce a avut loc o slujba la Stația de Tratare a Apei de pe lacul Paltinu. Credincioșii care nu au ajuns la biserica sa ia agheasma, pot umple acum sticlele direct de la reteaua publica de alimentare.…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Situație fara precedent! Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor alipirea de Romania.Organizatorul acestei inițiative, Boris Kamenov,a declarat pentru presa locala ca județele Vidin, Vratsa și Montana vor cere independența, iar apoi aderarea la țara noastra, scrie b1.ro.

- Noua taxa auto din 2018. Autoritatile locale au pregatit in ultimele luni terenul pentru introducerea acestei noi taxe auto, din care vor sa adune bani la buget, pe motiv ca Romania s-a umplut de masini second-hand care polueaza. Mai mult, edilul Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste despre o taxa care…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul si PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat PSD ar trebui sa organizeze un congres extraordinar in care sa se ia cateva decizii capitale. El e de parere ca Romania ar trebui sa isi schimbe forma…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Aflat la interviurile Libertatea LIVE, procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a spus ca investigațiile in dosarul Sky News, ancheta care ii vizeaza pe mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune britanic, bate pasul pe loc. Anchetatorii romani au vrut sa-i audieze pe reporterii care in vara…

- Cinci loturi de lapte praf produs de grupul francez Lactalis, la o fabrica din Franța, au fost retrase din magazine din cauza unor suspiciuni de contaminare cu bacteria salmonella. Autoritatile europene ii indeamna pe toti cei care au cumparat produse Picot Picogest sa nu le mai foloseasca. Acum o saptamana,…

- Legea prin care 18 decembrie devine Ziua Minoritaților Naționale din Romania a intrat in vigoare. Astfel, luni, se organizeaza diferite manifestari culturale. „Autoritațile administrației publice centrale și locale și organizațiile neguvernamentale interesate pot acorda sprijin logistic și/sau financiar…

- Violeta Stoica Posibilitatea transferului de administrare a Minei Unirea din Salina Slanic de la Salrom la Consiliul Județean Prahova sau, de ce nu, la Primaria Slanic, a starnit nenumarate pasiuni atat pe plan județean, cat și la nivelul instituțiilor centrale care ar trebui sa investeasca in ceea…

- Scandal fara precedent si fara sfarsit in Romania. De la protestele impotriva OUG 13, de la inceputul anului, si pana acum, milioane de oameni au iesit in strada impotriva incercarii PSD de a modifica legile justitiei. Social democratii au retras OUG 13 si acum modifica aceste legi in Parlament.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, pentru a prezenta evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. "Comisia de la Veneția — sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 — Am dat curs…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. 'Trebuie sa fim constienti…

- Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala. "Anual, cu prilejul acestei sarbatori, se vor organiza manifestari culturale. (...) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si organizatiile neguvernamentale interesate…

- Senatul a adoptat tacit, luni, 23 de proiecte de legi, al caror termen de dezbatere si vot a expirat pe 27 noiembrie, printre care aprobarea obiectivului de investitii ”Autostrada Unirii” Iasi-Tg. Mures si sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Potrivit…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- Cenzura marca Club Cuba DEA -A RASU- PLANSU…. Reprezentantii Clubului Cuba ne-au notificat, prin intermediul unei adrese a avocatei Mioara Donosa, ca avem interzis in a mai “publica si/sau difuza materiale de presa sau imagini privind activitatea desfasurata la Clubul Cuba”. INCREDIBIL… Situatie paradoxala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nimeni nu poate lua Parlamentului dreptul de a legifera. ”Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cât i se permite. Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: prima parte, când…