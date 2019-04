Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, miercuri seara, ca el nu se considera în razboi cu nimeni, precizând ca la preluarea mandatului a primit garanțiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic, relateaza Mediafax.O precizare prealabila. Eu nu ma consider…

- Olguța Vasilescu s-a dezlanțuit la TVR, in cadrul emisiunii Romania 9, prezentata de Ionuț Cristache și l-a acuzat pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca nu respecta deciziile coaliției majoritare și schimba dupa bunul plac Codurile Penale, fara sa fi participat la dezbaterile inițiale. ”Este…

- Tudorel Toader este in concediu pana saptamana viitoare. Ministrul Justiției a amanat interviurile candidaților din partea Romaniei pentru Parchetul European, programate pentru joi, dar amanate in ultimul moment. Ministerul Justiției a anunțat pe site, in aceasta dimineața, ca Tudorel Toader este in…

- Intrebat de jurnalisti, la finalul bilantului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, daca se asteapta sa fie remaniat, avand in vedere informatiile vehiculate de presa in ultima perioada, Tudorel Toader a raspuns: "Numai la CCR mandatul este fix si nu poti fi revocat nici de catre cei care te-au…

- Tudorel Toader susține ca nu este ingrijorat de o eventuala remaniere a sa spunand ca-și va indeplini atribuțiile pana ce numele succesorului sau va fi publicat in Monitorul Oficial. ”Voi astepta noul ministru mai devreme sau mai tarziu” a spus ministrul justiției, adaugand ca la acel moment va preda…

- Intrebat de jurnalisti, la finalul bilantului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, daca se asteapta sa fie remaniat, avand in vedere informatiile vehiculate de presa in ultima perioada, Tudorel Toader a raspuns: „Numai la CCR mandatul este fix si nu poti fi revocat nici de catre cei care te-au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Tunisia in Romania, Raja Jhinaoui Ben Ali, context in care cei doi au discutat despre stadiul cooperarii bilaterale. "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte privitoare la stadiul cooperarii bilaterale in…

- Ministerul Justitiei a initiat procedura de achizitie publica pentru dotarea tuturor instantelor de judecata cu echipamente de videoconferinta, a anuntat, ieri, ministrul Tudorel Toader, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, echipamentele care vor fi achizitionate vin in completarea dotarii existente…