Ţinute ultra-feminine pentru sezonul rece Acuși vine iarma, dar asta nu inseamna ca trebuie sa pui deoparte piesele favorite si ca trebuie sa te acoperi cu o multime de straturi de haine. Chiar daca layeringul este recomandat in aceasta perioada, poti obtine tinute sofisticate și calduroase daca stii cum sa combini elementele. (P) Feminitate la superlativ Una din piesele noastre... Read More Post-ul Tinute ultra-feminine pentru sezonul rece apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

