Ieri, 25 octombrie 2018, politistii Postului de Politie Spring i-au identificat pe doi tineri, de 24 si 32 de ani, ambii din comuna Spring, ca persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata aceleiasi zile. In sarcina celor doi tineri s-a retinut faptul ca, in noaptea de 23/24 octombrie 2018, ar fi spart gramul unui autoturism parcat pe raza comunei Spring, iar din interior ar fi sustras suma de 6.000 de lei precum si actele de identitate ale proprietarului si stampilele unei societati comerciale. Totodata, politistii au stabilit faptul…