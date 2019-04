Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltat dupa un concept ca la Palas, Openville va fi un mini-oras pozitionat in centrul Timisoarei, care va include cladiri de birouri, un parc, o parcare subterana, un nou cinema multiplex, restaurante, sali de evenimente, noi magazine si facilitati de petrecere a timpului liber. Proiectul se construieste…

- Cel mai mare depozit de arhiva din regiunea de vest a țarii va fi inaugurat la Timișoara in 1 iunie. Contractul a fost deja semnat de compania AConnect. Depozitul respecta cele mai ridicate standarde de siguranța și operare, avand o capacitate de depozitare de +800.000.000 de documente. Acesta va fi…

- Reprezentantii a cinci municipalitati din zona de vest a Romaniei au semnat, joi, la Timisoara, contractele de finantare pentru mai multe proiecte sustinute din bani europeni. Sunt acorduri in valoare de aproape sapte milioane de euro, gestionate de ADR Vest, pentru eficientizarea energetica a cladirilor…

- Circulația este ingreunata astazi, la primele ore ale dimineții, in vestul țarii. Asta dupa ce un șofer de tir nu a observat sensul giratoriu aflat in fața sa, cațarandu-se pe el cu automarfarul. Incidentul s-a petrecut la ieșirea de pe VO Caransebeș, pe DN6, catre localitatea Jupa. Reprezentanții DRDP…

- 12 jucatori care evolueaza la echipe din prima liga in Romania, au fost prezenți la Campionatul Mondial. Cum s-au descurcat ei și ce cifre au obținut? Campionatul Mondial masculin, ediția a 26-a, s-a incheiat duminica seara, la Herning, cu victoria echipei gazda. Dupa trei finale pierdute de-a lungul…

- Dupa trei ani de prezenta pe piata serviciilor medicale din Timisoara, reteaua de sanatate Regina Maria isi consolideaza prezenta in vestul tarii, prin preluarea furnizorilor de servicii de imagistica - centrele de radioimagistica dr. Birsasteanu si...

- In ciuda condițiilor meteorologice din ultimele zile, pe autostrazile și drumurile naționale din vestul țarii, care se afla in administrația DRDP Timișoara, se circula in condiții bune. La aceasta ora sunt semnalate precipitații sub forma de ninsori slabe doar in partea de vest a județelor Timiș și…

- Nestle Romania arata ca a luat decizia de a inchide fabrica din Timișoara „dupa analize amanunțite și dupa implementarea tuturor alternativelor”. 388 de angajați vor ramane fara un loc de munca, transmite Medifax. Decizia vine in ciuda faptului ca fabrica a avut anul trecut un profit de aproape 100…