- Sambata, 6 aprilie, se vor disputa toate cele patru meciuri ale etapei a doua din returul Superligii de rugby. Intr-un derby al campioanelor din ultimii ani, CSM Știința Baia Mare va intalni pe Arena Zimbrilor, de la ora 11.00, campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. Se anunța și vreme frumoasa…

- CSA Steaua și CS FC Dinamo se vor intalni weekend-ul urmator in derby-ul Ligii 4. Suporterii ambelor formații se așteptau sa-i vada pe teren pe Marius Pena (33 de ani) și Marius Niculae (37 de ani), ambii jucatori cu experiența, dar lucrul acesta nu se va intampla. ...

- Timisoara Saracens a dominat rugby-ul romanesc in ultimul deceniu, dar in ultimele doua sezoane formatia Primariei Bucuresti, CSM, a devenit tot mai puternica. Campioana Romaniei a trecut si prin clipe mai putin placute din punct de vedere financiar si conducerea admite ca echipa actuala are sansa a…

- In prima etapa a returului Ligii a IV-a Alba, in derby-ul de pe Ampoi, CS Zlatna – Sportul Petrești, scor 2-2 (1-0), dupa ce gazdele au condus la un moment dat cu 2-0, dar au fost egalate prin dubla lui Balaș și au terminat cu un om mai puțin confruntarea. Marcatori: D. Cristea (17), C. Marc (65),…

- Un barbat din Baia Mare este cercetat penal de catre politistii din Aiud, dupa ce a fost prins in trafic, in municipiu. Conducea un autoturism, dar avea permisul suspendat. A fost oprit in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei02.10, de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in municipiu.…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe bulevardul Independentei din Baia Mare. La volan a fost identificat un barbat de 34 de ani, care nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Baimareanul este acum cercetat in cadrul…

- Federatiile sportive nationale vor primi 161 de milioane de lei, iar Comitetul Olimpic si Sportiv Roman 60 milioane din bugetul MTS pe anul 2019, avizat de comisiile parlamentare de buget-finante, anunta Ministerul Tineretului si Sportului intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Bugetul MTS pentru…

- Timisoara Saracens nu a iesit stralucit de pe arena „Rodney Parade”, din Newport, casa celor de la Dragons Rugby. Campioana Romaniei a deschis scorul in jocul din grupele Challenge Cup, dar a fost apoi depasita clar de trupa galeza, scor 59-3. Banatenii mai au un singur joc in cea de-a doua competitie…