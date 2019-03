Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 martie, Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis are un nou director executiv in persoana Cristinei Popa. Ea il inlocuieste in functie pe Adrian Popa, cel care conducea institutia de exact opt ani. Fosta director adjunct al DSVSA Timis, Cristina…

- Prefectura in colaborare cu Directia Sanitar Veterinara pentru Siguranta Alimentelor a (DSVSA) a aprobat marti planuri de masuri pentru combaterea epizootiei in cadrul a doua noi focare de pesta porcina africana (PPA) declarate pe raza a doua fonduri de vanatoare din sud-vestul judetului Constanta.…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis a efectuat dezinfectii in doua locatii din judet unde a fost confirmata pesta porcina africana (PPA). "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta pestei porcine africane intr-o gospodarie din…

- Focar de scrapie in Argeș! Peste 200 de oi vor fi sacrificate. Potrivit directorului Daniel Lupu de la Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș un focar de scrapie a fost confirmat in comuna Valea Danului. 229 de oi vor fi sacrificate peste trei luni. Abia dupa aceasta…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba atentioneaza crescatorii de animale din judet sa evite sa achizitioneze porci de la persoane necunoscute, avand in vedere ca virusul pestei porcine africane a fost confirmat in judetele Arad și Timiș. „Ingrijorarea este legata…

- In contextul confirmarii virusului pestei porcine africane in jud Arad și Timiș, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba, reia solicitarea catre toti cetatenii din judetul Alba care cresc animale, sa acorde o atentie de maxima responsabilitate atunci cand doresc sa achizitioneze…

- Aproximativ 95.000 de oua contaminate cu fipronil, care provin de la o ferma avicola din judetul Olt, au fost retrase pana vineri de la comercializare din judetele Olt, Arges, Ilfov si din municipiul Bucuresti, a informat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt. Actiunea…

- Prefectul Dan Slincu a declarat, pentru AGERPRES, ca masurile au fost luate dupa ce un porc mistret a fost gasit mort in apropierea frontierei cu Ucraina, iar primele analize, efectuate la un laborator din Suceava, au confirmat existenta bolii.Cadavrul mistretului a fost descoperit pe Fondul…