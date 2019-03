Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca a Bruxellesul a facut multe concesii Regatului Unit in ceea ce priveste retragerea din Uniunea Europeana si nu poate oferi mai mult, noteaza postul national de radio din Germania, Deutschlandfunk. "Nu vor fi renegocieri,…

- Angela Merkel a declarat marti ca vrea "sa se bata pâna la capat" pentru a obtine un acord de iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, în ciuda impasului actual, potrivit La Libre, citat de Rador."Ma voi bate pâna la capat înaintea datei…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Theresa May va efectua joi o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar, transmite dpa. May a declarat in weekend ca va reveni la Bruxelles pentru a incerca…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, relateaza agentiile…