Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si-a lansat la Londra ultimul sau roman, ''The Testaments'', continuarea best-seller-ului ''The Handmade's Tale'', dupa care a fost realizat serialul cu...

- Romanul 'The Testaments', continuarea cartii 'The Handmade's Tale' pe care Margaret Atwood o va publica curand, va avea propria adaptare intr-un serial de televiziune, a confirmat studioul MGM si platforma Hulu, relateaza EFE. Intr-o informatie publicata in exclusivitate…

- O animatie video, ce prezinta povestea a doua globule albe din sange indragostite, a fost publicata joi pentru a marca aniversarea a 73 de ani de la nasterea lui Freddie Mercury, dar si pentru a creste nivelul de constientizare a luptei continue impotriva SIDA, relateaza Reuters. Cantaretul,…

- Regina Elisabeta a II-a primindu-l pe Boris Johnson, premierul Marii Britanii, intr-o audiența la Buckingham Palace, Londra, 24 iulie 2019 (foto: Victoria Jones\AFP) La 31 octombrie 2019, cu sau fara acord, prim-ministrul conservator Boris Johnson va semna actul de iesire a Marii Britanii din Uniunea…

- Balada „Chasing Cars” a trupei Snow Patrol a fost desemnata cel mai ascultat cantec la radiourile britanice in acest secol, potrivit BBC, scrie news.ro.Lansata in 2006, piesa nu a ajuns niciodata pe primul loc in topurile din Marea Britanie, dar s-a mentinut in clasamentele muzicale mai mult…

- Balada „Chasing Cars” a trupei Snow Patrol a fost desemnata cel mai ascultat cantec la radiourile britanice in acest secol, potrivit BBC. Lansata in 2006, piesa nu a ajuns niciodata pe primul loc in topurile din Marea Britanie, dar s-a mentinut in clasamentele muzicale mai mult de trei ani.

- Politia a folosit spray-uri cu piper si bastoane impotriva unor mici grupuri de contestatari care s-au retras pe o strada adiacenta locului unde s-au adunat zeci de mii de persoane, in cartierul Sha Tin. Hong Kong-ul este de peste o luna scena unui urias val de contestare, parte din actiunea…

- Acțiunea neortodoxa a Bisericii Ortodoxe din Rusia de a binecuvanta arsenalul de arme nucleare al lui Vladimir Putin e pe cale sa se incheie. Biserica Ortodoxa Rusa dezbate deocamdata daca sa puna capat practicii surprinzatoare de binecuvantare a armelor de ucidere in masa, inclusiv a rachetelor nucleare.…