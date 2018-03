The New Market: Plusurile si minusurile ultimului an pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Oltchim ii vinde lui Dynamic Selling Group, cu 2,6 milioane de euro, divizia Materiale de Constructii Ramplast, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Societatea informeaza actionarii si pe cei ...

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- MedLife anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (90%), al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii, potrivit unui comunicat al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti. Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piaţă,…

- Bursa de Valori Bucuresti a premiat jucatorii de pe piața de capital care au inregistrat performante notabile in 2017. Distinctia pentru cea mai mare oferta publica inițiala, derulata de o companie privata, a mers catre Digi Communications. In total, au fost acordate premii pentru 19 categorii, dintre…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Franklin Templeton Investment Management Limited, administratorul Fondului Proprietatea, detine 5,2% din Purcari, iar Fiera Capital - 7,94%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Grupul Purcari, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), se listeaza astazi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, dupa realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale. Oferta a fost bine primita, tranșa dedicata investitorilor…

- Furnizorul de servicii de telecomunicatii Digi Communications NV, care activeaza pe pietele din Romania si Ungaria, a raportat pentru anul trecut un profit net de 61,7 milioane de euro, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar publicat pe site-ul Bursei de Valori…

- Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias a afisat un profit net in crestere cu 82,4% anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE), se arata intr-un comunicat al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Actiunile Altur, IAR Brasov si Alumil Rom Industry au crescut cel mai mult marti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe o piata in care toti indicii au avut evolutii pozitive. Astfel, pretul actiunilor Altur a urcat cu 4,76%, al titlurilor IAR Brasov - cu 4,73%, iar in cazul Alumil Rom Industry cu 4,42%.…

- Oil Terminal a realizat un profit net de peste 5,09 milioane lei, anul trecut, in scadere cu 66,9% comparativ cu 2016, reiese din rezultatele financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Pentru anul 2017, cheltuielile pentru investitii sunt prevazute in…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Inceputul acestei saptamani a adus noi episoade de panica pe bursele din intreaga lume, insa istoria arata ca astfel de scaderi sunt in general recuperate in luna de zile care urmeaza. In ultimii cinci ani, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a urcat in medie cu 2,1% in luna care a urmat unei zile de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incheie sedinta de tranzactionare de marti cu o atenuare vizibila a pierderilor inregistrate dupa deschidere, la fel ca majoritatea burselor externe care consemnasera corectii severe in prima parte a zilei si s-au redersat ulterior.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de tranzactionare in scadere, urmand trendul mondial de declin, deschis luni de picajul indicelui Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York.

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la închidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza finaciara din 2008, noteaza BBC.

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Viorel Catarama, Elvila: Am decis listarea tehnica pentru a asigura o transparența maxima a companiei și pentru a da posibilitatea acționarilor minoritari sa-și tranzacționeze activele intr-un cadru organizat și eficient Adrian Tanase, BVB: Continuarea proceselor de listare a companiilor pe bursa este…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat ca ar trebui ca un euro sa valoreze peste 5 lei, din cauza majorarii ”din pix” a salariilor, dar ca din cauza intervențiilor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), acesta este menținut artificial jos. Catarama a spus ca exista ”o gașca de comuniști” la BNR și ca…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”. „In Romania se intampla un lucru groaznic,…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”.

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Producatorul de mobila Elvila, controlat de omul de afaceri Viorel Catarama, se va lista joi pe piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Populatia ar trebui sa fie interesata de faptul ca investitia la bursa poate fi la fel de banala ca un depozit bancar, daca se respecta anumite reguli, a declarat luni Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in cadrul primei conferinte de presa sustinuta din pozitia de director general…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. "Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat, in sedinta de astazi, numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, conform comunicatului ASF. In aceeasi sedinta a fost avizat si Dan Paul in consiliul de...

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti SA, potrivit unui comunicat al ASF. De asemenea, in sedinta de marti a mai fost avizata numirea lui Dan Viorel Paul in…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, SIF4 Muntenia si Banca Transilvania se depreciau cel mai mult, marti dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare scadea cu 4,64%, al SIF4 Muntenia cu 1,94% si al Bancii Transilvania cu 1,53%.…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- 'Purcari intentioneaza sa solicite admiterea actiunilor sale la tranzactionare in Categoria Actiuni Internationale, pe Piata Spot Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Oferta va consta dintr-un numar de pana la 9.800.000 de actiuni oferite existente, reprezentand pana la 49% din numarul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Opt hoteluri de pe litoral, detinute de sase sociatati comerciale, au ramas fara certificate de clasificare dupa un control al Ministerului Turismului, arata rapoartele companiilor catre Bursa de Valori Bucuresti.

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Noi Contracte Colective de Munca, valabile intre 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, au fost incheiate de Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, si Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de…

- Adunarea generala a creditorilor Oltchim Ramnicu Valcea a aprobat vanzarea activelor 1-5 si partial 7 catre Chimcomplex Borzesti, companie controlata de omul de afaceri Stefan Vuza, potrivit unei notificari inaintata de Consortiul de administratori judiciari compus din BDO Business Restructuring si…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta ANAF sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Romgaz a primit, luni, Raportul de inspectie fiscala…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Romgaz…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- BRD, a treia banca din Romania, a anuntat vineri pe Bursa de la Bucuresti numirea a doi noi directori generali adjuncti (vicepresedinti) – Jerome Yann si Yves Jean Guenole Lallemand – cu un mandat de patru ani si membrii in comitetul de directie al bancii. Acestia trebuie sa…