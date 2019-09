Tesla, aproape sa inregistreze un record de livrari: 100.000 de unitati intr-un interval de 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla si SpaceX, a descoperit ca steagurile Romaniei si Ciadului sunt aproape identice si s-a intrebat, pe Twitter, de ce nu vorbeste mai multa lume despre acest lucru.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori, relateaza Reuters, citat…

- Elon Musk anunțase in urma cu cateva luni ca Tesla ia in considerare sa construiasca o fabrica in Europa, Germania fiind vazuta drept cea mai buna destinație pentru extinderea capacitaților de producție. Presa locala susține ca oficialii Tesla au facut deja primele inspecții, iar landul Renania de Nord-Westfalia…

- Tesla e cel mai cunoscut producator de mașini electrice, iar Model 3 a fost promovata drept mașina care costa doar 30.000 de euro. Între timp, dupa ce-a rezolvat problemele cu producția, compania a anunțat cât de bine se vinde.

- ​Tesla a avut pierderi totale de circa 1,1 miliarde de dolari în primele 6 luni ale anului 2019, potrivit raportului publicat joi de producatorul de mașini electrice. Compania condusa de Elon Musk vrea sa înceapa pâna la finalul anului 2019, la fabrica sa de la Shanghai, aflata în…

- Tesla a anunțat in aceasta saptamana datele oficiale de producție și de livrari pentru al doilea trimestru al anului, corespunzator perioadei aprilie-iunie. Constructorul american a reușit de aceasta data sa-și respecte promisiunile cu privire la obiective, dupa ce a reușit sa stabileasca noi recorduri.…