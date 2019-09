Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Ocna Mureș care a spart un dozator de lapte a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, de catre magistrații Judecatoriei Aiud. Fapta pentru care barbatul a fost condamnat in luna iulie 2019, s-a petrecut in urma cu un an. Hoțul a sustras 870 de lei din compartimentul unde…

- Fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, liberalul Iurie Chirinciuc, condamnat de Curtea de Apel Chisinau la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, se afla in vacanta pe insula Hidra, Grecia. Locul aflarii liberalului a fost identificat de catre reporterii de la RISE…

- Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 9 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul “Fabrica de Timbre” privind fraudarea Postei Romane, potrivit Agerpres. https://www.romaniatv.net/gheorghe-stefan-pinalti-trei-ani-si-noua-luni-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-posta_483685.html

- Magistrații Judecatoriei Targu-Jiu au stabilit, miercuri, prima sentința in dosarul barbatului acuzat ca ar fi violat o tanara de 20 ani, din Rovinari, pe care ar fi luat-o cu mașina, la ocazie, in luna aprilie. Acesta a fost condamnat cu acord de recunoastere, la pedeapsa de 4 ani si 6 luni…

- Judecatoria Buzau l-a condamnat recent pe Cosmin Andraș Cazan, un interlop din Buzau, la șapte ani de inchisoare pentru nu mai puțin de 10 infracțiuni, comise in mai puțin de 24 de ore. Faptele au avut loc in zilele de 31 ianuarie și 1 februarie. Mai exact, așa cum reiese din minuta instanței, Cazan…

- Un recidivist din Alba a incercat sa obțina permis de port-arma, desi nu vede bine cu un ochi. Faptele i-au adus o condamnare la ... The post Un recidivist din Alba a incercat sa obțina permis de port-arma, desi nu vede bine cu un ochi. Faptele i-au adus o condamnare la inchisoare cu executare appeared…

- Barbat, de 36 de ani, din Alba Iulia, condamnat la inchisoare pentru evaziune fiscala, depistat de polițiști și depus in penitenciar. La data de 19 iunie 2019, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba au pus in executare un mandat de executare…