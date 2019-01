Teodorovici il cheama pe Isarescu la discutii despre provizioanele bancare: Trebuie sa-mi raspunda unor intrebari

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- "Am sa fac o invitatie domnului guvernator sa vina la Ministerul de Finante. Dansul n-a mai fost cred ca de multi ani de zile pe la Finante. Am tot fost eu anul trecut si in cadrul unor sedinte oficiale, dar si in discutii bilaterale. Acum o sa-l invit eu la Finante, alaturi de presedintele Asociatiei…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca exista presiuni agresive din partea Bancii Naționale asupra bancilor comerciale pentru a nu se scadea ROBOR-ul. Teodorovici a spus ca-l va invita pe Mugur Isarescu la Ministerul de Finanțe pentru o ”discuție deschisa”. Citește și: Carmen…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii „vin din neaplicarea legii de catre ANAF”. Oficialul…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, cere revocarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. In aceste sens, ministrul Teodorovici i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila, inca din 28 decembrie, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea lui Ionuț Mișa și cere schimbarea acestuia…

- Salariul minim va creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica, la Antena 3, Eugen Teodorovici, ministerul Finantelor. „Analizam care este data optima si vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”, a precizat…

- Salariul minim va crește cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica la Antena 3 Eugen Teodorovici, ministerul Finanțelor.„Analizam care este data optima și vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a catalogat, vineri, in cadrul unui forum de afaceri care a avut loc la Ploiesti, drept ”o abordare corecta” aplicarea de catre unele tari unor masuri economice ”in afara prevederilor europene”, daca aceste masuri sunt in interesul tarii sau al cetatenilor…