- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l execute, transmite EFE, care citeaza cotidianul The New York Times.

- Rachete au vizat baze americane sau intreprinderi in care se afla americani, pe intregul teritoriu irakian, in cinci randuri, in mai putin de o saptamana, au anuntat oficiali, pe fondul unor tensiuni intre Washington si Teheran, cei doi mari aliati ai Bagdadului, relateaza AFP.Aceste tiruri,…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a denuntat sambata trimiterea unor intariri americane in Orientul Mijlociu, pe care le-a catalogat drept o ”amenintare” la adresa pacii regionale, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP potrivit news.roPresedintele…

- Nava de razboi USS Arlington si o baterie de rachete Patriot se adauga desfasurarii in Orientul Mijlociu a unui portavion si a unor bombardiere in fata unor amenintari de atacuri iminente'' atribuite Iranului. Pentagonul a anuntat, vineri, ca o nava de razboi care transporta vehicule,…