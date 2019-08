Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Școla de vara a organizației de femei a social-democraților de la Mamaia, ca a oferit ALDE posibilitatea unor liste comune la alegerile parlamentare, insa partidul lui Tariceanu a respins oferta. Viorica Dancila a acuzat ALDE ca a recurs la șantaj in…

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…

- Fara voturile ProRomania, motiunea de cenzura nu poate trece, chiar daca Opozitia se bazeaza de aceasta data si pe ALDE, arata matematica parlamentara. ProRomania va inclina decisiv balanta si pentru formarea noului Guvern. Ponta hotaraste daca Viorica Dancila ramane la Palatul Victoria sau daca PNL…

- Delegatia permanenta a ALDE a votat luni, in sedinta, iesirea partidului de la guvernare si sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, a anuntat liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu. Totodată, el a anunţat că va demisiona de la conducerea…

- Prime Minister and Social Democratic Party leader Viorica Dancila said that Victor Ponta's untruthful and two-faced demeanor is one of the reasons why she did not accept a cooperation with the latter's PRO Romania party. Reacting on Facebook to the recent statements of the PRO Romania Chairman, Dancila…

- Guvernul a amanat adoptarea noilor taxe pe sucurile carbogazoase și creșterea accizelor la țigari. Cele doua taxe veneau la pachet cu rectificarea bugetara, care a fost amanata la randul sau. ALDE a amenințat cu ieșirea de la guvernare și va avea o noua runda de negocieri cu PSD. Anterior, Ministerul…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- ​Viorica Dancila nu exclude cooptarea la guvernare a Pro România, precizând ca aceasta varianta nu a fost dicutata cu colegii din PSD și nici macar cu Victor Ponta. Șefa Guvernului a precizat ca a avut discuții cu Ponta, însa acestea nu au fost negocieri privind intrarea la guvernare.…