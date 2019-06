Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios (24 de ani, 36 ATP) a anunțat azi ca se retrage de la turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, care incepe duminica, 26 mai. Controversatul tenismen australian a acuzat probleme medicale, iar locul sau pe tabloul principal va fi luat de un lucky loser. ...

- Austriacul Dominic Thiem, locul 5 ATP si cap de serie numarul 3, a castigat, duminica, turneul de la Barcelona, cu premii totale de 2,6 milioane de euro, relateaza News.ro.Citește și: Genoa a remizat cu Spal, scor 1-1, in serie A Thiem l-a invins in finala pe favoritul 7, rusul Danil…

- Ignazio Marino, fost primar al Romei intre 2013-2015, condamnat in apel intr-un dosar in care era acuzat de cheltuirea banilor municipalitatii in scop personal, a fost achitat de Curtea de Casatie, transmite AFP, citand presa din Peninsula, relateaza Agerpres.Citește și: Meteorologii au anunțat…

- Handbal Club Zalau a obtinut joi dupa-amiaza o victorie importanta pe terenul echipei Universitatea Cluj, scor 34 – 33, la capatul unui meci in care echipa lui Tadici a revenit foarte bine pe final, dupa ce gazdele au condus in multe momente, chiar si la pauza, cand tabela indica 18 – 16. Formatia de…

- Controversatul australian, cunoscut pentru faptul ca spune ce ii trece prin minte fara isi cenzureze gura bogata, a ironizat-o pe Twitter pe Angelique Kerber pentru faptul ca si-a schimbat opinia in scandalul cu Bianca Andreescu.

- Simona Halep, locul 3 WTA, va juca azi in turul III al turneului de la Miami cu slovena Polona Hercog, locul 93 WTA. Meciul nu va incepe mai devreme de ora 20:00 și va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport. Jucatoarea din Romania va evolua pe terenul central in cel de-al doilea…

- Tenismena canadianca de origine romana, Bianca Andreescu, locul 24 WTA, a castigat, duminica, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a intrecut o, in finala, cu 6 4, 3 6, 6 4, pe Angelique Kerber, locul 8 WTA, informeaza Digisport.ro. La Indian Wells, jucatoarea…