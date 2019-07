Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu, invinsa, luni, in ultima runda a calificarilor, a reusit sa acceada in cele din urma din postura de ''lucky loser'' pe tabloul principal de simplu al turneului BRD Bucharest Open (WTA), care are loc la Arenele BNR din Capitala si e dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cadantu a profitat, alaturi de croata Tereza Mrdeza, de unguroaica Anna Bondar si bulgaroaica Isabella Sinikova, de retragerile slovenelor Tamara Zidansek (virus), Polona Hercog (accidentare la coapsa dreapta) si americancei Bethanie Mattek-Sands (dureri la genunchi).…