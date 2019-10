Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul intalnirii pe care primarul Decebal Fagadau a avut o la Bucuresti cu echipa Bancii Mondiale, doamna Tatiana Proskuryakova, Directorul de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria a vorbit despre legatura puternica ce s a creat intre Constanta si prestigioasa institutie financiara internationala:"Am…

- Noul restaurant Burger King, deschis in Mega Mall din Bucuresti, a servit in primele sapte zile peste 15.000 de clienti, inregistrand un record de vanzari in regiunea Europei Centrale si de Est, unde Burger King are restaurante in Polonia, Cehia,...

- Campioana SCM Rm. Valcea și CSM București, care a primit un wild-card din partea Federației Europene de Handbal urmare a prestațiilor bune din ultimii ani, pornesc la drum in noua ediție a Ligii Campionilor. Este pentru a treia oara in istoria competiției cand Romania aliniaza la start doua echipe,…

- Convorbirile preliminare cu guvernele de la Bucuresti si Budapesta pentru avansarea unor noi nume au inceput deja, potrivit purtatorului de cuvant al Ursulei von der Leyen. Presedinta desemnata a CE nu a primit inca o scrisoare oficiala din partea presedintelui PE, David Sassoli, privind respingerea…

- Cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru aduce si anul acesta in Capitala, intre 18 si 27 octombrie, productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a prezenta mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in 2006 de criticul Marina Constantinescu, in primul…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, in perioada 16-17 iulie 2019, la conferinta "Statele Unite si Europa Centrala: Sarbatorind o Europa unita si libera, construind un nou secol impreuna", care s-a desfasurat la Washington DC si a fost organizata de catre Atlantic Council (ACUS)…

- Consiliul Județean Cluj a primit vizita unei delegații a Bancii Mondiale, condusa de doamna Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania si Ungaria. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 11 iulie 2019 a fost lansat un acord tripartit, incheiat intre Banca Mondiala, Direcția Generala Politici Regionale și Urbane (DG Regio) din cadrul Comisiei Europene și Guvernul Romaniei, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, avand ca obiect acordarea de sprijin Romaniei…