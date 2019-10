Teleormanul, marele câștigător al banilor aprobați din Fondul de Dezvoltare și Investiții ​​Cu 26 de proiecte aprobate și finanțari de aproape o jumatate de miliard de lei, județul Teleorman este marele câștigator al banilor puși la dispoziție de Guvern prin intermediul Comisiei de Prognoza conduse de Ion Ghizdeanu. Pe locul al doilea se afla Timiș și Argeș cu câte 25 de proiecte, urmate de Olt, Prahova și Maramureș.Vezi aici lista proiectelor aprobate pentru finanțare de catre CNSP.

Reamintim faptul ca vineri Guvernul va discuta vineri o hotarâre de Guvern care va aloca primariilor 1,4 miliarde de lei, urmând ca rectificarea bugetara de toamna sa apara la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

