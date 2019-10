Teleorman: Toţi cei 57 de fermieri din judeţ înscrişi în programul pentru usturoi au solicitat ajutorul financiar "La aceasta data, toti cei 57 de producatori din judet admisi in programul de sustinere a productiei de usturoi au depus documentele justificative. La nivelul judetului au fost platite deja ajutoare de minimis de circa 81.000 de euro catre 34 de fermieri. In conturile acestora a fost transferata o suma totala de 376.640 lei. Iar pana la sfarsitul acestei saptamani vor fi virati banii si catre ceilalti 23 de producatori. In cazul lor este vorba de plati in valoare de aproximativ 42.000 de euro, adica 194.273 lei", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul adjunct al DAJ Teleorman, Stelian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

