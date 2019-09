Stiri pe aceeasi tema

- Doar cinci zile i-au trebuit cantaretei Taylor Swift sa doboare recorduri dupa recorduri, in materie de albume lansate, detronandu-si chiar propriul record pentru “Reputation”, materialul lansat in 2017. Pana la “Lover”, un alt album bine vandut in prima saptamana de la lansare a fost albumul “Scorpion”…

- Artista americana Taylor Swift este cantareața cel mai bine platita in 2019, iar podiumul este completat, la mare distanța, de Beyonce și Rihanna, potrivit topului anual realizat de revista Forbes, potrivit Mediafax.Potrivit editorilor Forbes, Swift a avut caștiguri de 185 de milioane de dolari…

- Cantareata pop americana Taylor Swift si-a prezentat noul album si a castigat mai multe premii luni seara la MTV Video Music Awards (VMA), intr-o gala in cadrul careia interpreta rap Missy Elliott a fost recompensata pentru intreaga cariera, informeaza AFP. Taylor Swift, impulsionata de…

- Cantareata americana Taylor Swift a lansat vineri un nou album de studio, "Lover", care abunda in ode aduse iubirii si opiniilor asumate, informeaza AFP. "Acest album reprezinta cu adevarat o celebrare a iubirii in toata complexitatea sa, confortul si haosul ei", a declarat pe Twitter artista americana…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea în cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), în contextul vulnerabilitatilor depistate în schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax. Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Starul pop Taylor Swift a anuntat, ieri, ca isi va lansa noul album, intitulat "Lover", pe data de 23 august, dupa cum anunta EFE. Cantareata americana este una dintre figurile emblematice am muzicii pop de peste ocean, si nu numai.

- Vedeta pop Taylor Swift a anuntat joi ca la 23 august va lansa un nou album intitulat 'Lover', relateaza EFE. Cantareata americana, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe retelele de socializare coperta albumului 'Lover', creatie a artistei columbiene…