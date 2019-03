Stiri pe aceeasi tema

- Mersul trenurilor 2019. Ce se intampla cu viteza trenurilor dupa modernizarea caii ferate. Afla din articolul a1.ro, cum este influențat mersul trenurilor in Romania de modernizarea cailor ferate. Care este viteza trenurilor in Romania

- Autoritatile si-au planificat inca de acum casiva ani sa caute solutii privind diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale si totodata sa interconecteze Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din Romania cu cele ale tarilor vecine.

- Locuitorii si-au pierdut satul in instanta, dupa ce o familie a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape 9 mii de hectare teren si padure, impreuna cu toate constructii aflate pe acestea.

- "Este o inventie, nu exista asa ceva, nicio cota de 10% pe sistem public. Este foarte adevarat ca se fac analize pe institutii publice in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii, dar asta nu inseamna ca, automat, la toate trebuie ca o parte din personal…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7569 lei, aceasta fiind a zecea oara, in luna ianuarie, cind euro atinge un nou nivel record. Din 24 decembrie 2018 pana in prezent, leul s-a depreciat cu 2,5- in fata euro. La cele mai mari banci comerciale din Romania,…

- Ce se intampla in Romania in 2019? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus saptamana trecuta horoscopul anual 2019, dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. Anul acesta se…

- Din 1 ianuarie 2019, au intrat in vigoare mai multe prevederi importante privind concediu de odihna la care orice angajat din Romania are dreptul. Dupa decizia din acest an a Curții de Justiție a Uniunii Europene, zilele de concediu de odihna neefectuate trebuie platite, chiar daca n-au fost cerute…