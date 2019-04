Tarife în creştere pe Litoralul românesc în sezonul 2019, ca urmare a voucherelor de vacanţă (barometru) Voucherele de vacanta au influentat in mod semnificativ piata turismului romanesc, astfel ca vacantele din Romania au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile tot mai putine, potrivit rezultatelor "Barometrului privind vacantele din 2019".



Astfel, romanii ar vrea sa mearga mai des pe Litoral, insa gasesc din ce in ce mai greu locuri de cazare. Cresterea semnificativa a cererii de servicii hoteliere, stimulata de voucherele de vacanta, a facut ca multe hoteluri sa fie rezervate pentru sezonul estival inca de pe acum, iar tarifele la cazare sa creasca exponential,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

