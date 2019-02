Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara ca partidul sau si PSD isi doresc ca la finalul alegerilor prezidentiale de anul acesta sa-i spuna lui Klaus Iohannis "Auf Wiedersehen" si a adaugat ca pentru atingerea acestui obiectiv este utila o candidatura comuna. "Si noi, la…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, din nou, ca se gandeste serios la o candidatura la alegerile prezidentiale de la finalul acestui an. El a admis ca la PSD poate fi o chestiune de orgoliu sustinerea unui candidat care nu este din partid, dar a spus ca trebuie…

