Tăriceanu, după consultările cu Orban privind noul Guvern. Referire la Guvernul Dăncilă 'Toate partidele care in momentul de fata negociaza trebuie sa aiba pe tablou si elementele pro si contra in ceea ce priveste sustinerea unui guvern. Sigur ca unul dintre elementele care pe noi ne pune pe ganduri este ca orice prelungire a acestor negocieri, orice cadere a primei variante de Guvern Orban nu face decat sa prelungeasca agonia a ceea ce mai ramane din actualul Guvern, cu doamna Dancila la Palatul Victoria. Cred ca un lucru trebuie avut in vedere si trebuie evitat in acelasi timp. Toti trebuie sa gandeasca nu numai strict interesul de partid, ci sa inteleaga ca exista si un interes… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

