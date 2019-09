Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila nu a convocat inca ședința de guvern saptamanala care se desfașoara, de regula, in fiecare miercuri. Este prima ședința de guvern dupa demisiile a trei miniștri ALDE. Problema este ca șeful statului a vacantat cele trei funcții de miniștri (Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul)…

- „USR considera ca propunerea lui Teodor Melescanu ca presedinte al Senatului este inacceptabila. Reprezinta un afront adus zecilor de mii de romani din Diaspora care, pe 26 mai 2019, au stat ore intregi la coada ca sa voteze”, se arata intr-un comunicat al USR.”Teodor Melescanu in fruntea…

- Calin Popescu Tariceanu, intrebat, la Mediafax, despre beneficiile alianței cu Victor Ponta, a raspuns: ”A, nu, stați puțin, nu am ajuns inca- n.r. la o alianța, am facut niște discuții cu Victor Ponta pentru ca mie mi se pare in primul rand din punct de vedere politic ca este nevoie pe scena politica…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca s-a semnat alianța politica dintre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament și ulterior vor stabili protocolul de colaborare.Citește și: Efectul Caracal in Guvern…

- Alegerile prezidentiale anticipate ce vor fi organizate in Tunisia ca urmare a decesului presedintelui in exercitiu Beji Caid Essebsi vor avea loc, cel mai probabil, pe 15 septembrie, a anuntat joi presedintele Instantei superioare independente a alegerilor (ISIE), informeaza AFP. Aceasta inseamna o…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca PSD va decide sa aiba un candidat comun cu ALDE, daca in luna august va face cercetari sociologice noi.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri, la adresa sistemului: 'Cine morții voștri sunteți? Sa va bateți joc de noi?' "La…

- CEx al PSD se reunește, luni, de la ora 12.00, la Parlament. Președintele partidului Viorica Dancila a afirmat ca o tema abordata va fi remanierea care vizeaza opt ministere, printre care și unele de la ALDE. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca ALDE il va inlocui pe Teodor Meleșcanu de la MAE.ALDE…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat ca o noua sedinta a coalitiei va avea loc in aceasta saptamana, printre temele ce urmeaza a fi abordate aflandu-se modificarea OUG 114/2018 si vanzarea de catre statul roman a unui pachet de 8% din actiunile Petrom. 'OUG 114/2018, dar…