Tăriceanu, apel către Iohannis: Să ia o poziție fără echivoc referitoare la influența nefastă a sistemului paralel, asupra justiției Tariceanu, apel catre Iohannis: Ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel, asupra justiției, a transmis, joi, președintele ALDE, in contextul ședinței care a avut loc la CS, cu privire la magistrații acoperiți. ”Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe masa aceasta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales președintele, in persoana judecatorului Simona Marcu. Aceasta a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva.Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit CV-ului…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, a fost adusa miercuri la Curtea de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia ei la decizia de arestare preventiva.

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Parlamentul Romaniei deranjeaza pe multi oameni de la varful "sistemului paralel", iar teama acestora ca isi vor pierde functiile si puterea a generat "reactii nedemocratice, dincolo de limita Constitutiei". "Pe zi ce trece, constat ca Parlamentul Romaniei…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei a finalizat miercuri, 29 noiembrie, dezbaterile pe propunerea legislativa de modificare a Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor. Comisia a adoptat un raport favorabil, proiectul urmand sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor.…

- Dezbaterea din parlament pentru modificarea legilor justitiei continua Dezbaterile din Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei continua pâna la ora 19:00. Lucrarile au început dupa prânz, într-o atmosfera tensionata, dupa protestele opozitiei fata de raspunsul…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca au transmis SUA declaratia in numele…

- Actuala legislatie in ceea ce priveste domeniul justitiei are nevoie de unele imbunatatiri, deoarece instantele sunt puse sub presiune din cauza volumului mare de dosare, a deficitului de personal si a timpului ce trebuie alocat pentru indrumarea auditorilor pe perioada stagiilor de pregatire practica.…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Sa presupunem ca „statul paralel” chiar ar exista. Asa, si?... De cand PSD a oficializat, prin Rezolutia de la Bai, sintagma „stat paralel si ilegitim” nimeni n-a fost in stare sa si defineasca in mod convingator notiunea cu pricina. Dar oare ce-ar fi daca „statul paralel” n-ar fi doar delirul mintilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Curtea de Apel Bucuresti este cea care a dispus masura pentru o perioada de 15 ani, din considerente de securitate nationala. Anunțul a venit marți seara din partea purtatorului de cuvant al Serviciului Roman de Informații, Ovidiu Marincea. El a precizat ca barbatul in varsta de 42 de ani cu dubla…

- Cetateanul sarb Bratislav Zivkovic a fost declarat indezirabil in Romania, pe o perioada de 15 ani, a decis marti Curtea de Apel Bucuresti. Decizia vine la propunerea SRI care l-a monitorizat pe Zivkovic, membru al unei grupari paramilitare implicate printre ...

- ”Cum sa dorești pacea sociala, liniștea și siguranța zilelor de maine, cand Romania e sub teroare? E anacronica declarația. Senzația mea, din ce in ce mai acuta, e ca lui Iohannis ii e frica de ingheața cand aude de statul paralel. Cred ca vazand ce i se intampla și lui Dragnea și li s-au intamplat…

- Tariceanu catre Iohannis: Ați fost ales de "statul paralel" sa caștigați alegerile pentru ca sunteți șantajabil Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat joi la declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, care spusese intr-o conferinta de presa ca "se creeaza cateodata impresia…

- Tribunalul Vrancea a respins, miercuri, contestatia formulata de procurorii DNA Galati si au dispus eliberarea fostului parlamentar Alin Trasculescu, dupa ce a ispasit jumatate din pedeapsa. Decizia instantei este definitiva si a fost pusa deja in aplicare, miercuri, fostul deputat parasind…

