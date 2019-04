Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele interesate sa-si schimbe locul de munca vor putea face asta in perioada 5 - 6 aprilie, cand in Bucuresti se desfasoara targul de cariera Angajatori de Top, la Sala Palatului, intre orele 10:00 - 17:00.

- Pe 5-6 aprilie la Sala Palatului are loc targul de cariera Angajatori de TOP. Evenimentul din aceasta primavara inregistreaza peste 6000 de oportunitați de cariera oferite de 130 de companii participante. In cele 2 zile dedicate targului de cariera sunt așteptați peste 10 000 de vizitatori. Angajatori…

- Cel mai mare targ de cariera din Romania revine in Bucuresti, pe 5-6 aprilie, la Sala Palatului. Editia din aceasta primavara le propune candidatilor rolul de turisti in „Orasul joburilor", acesta fiind mesajul principal al evenimentului....

- Cristina Neagu primeste acest trofeu pentru a patra oara in cariera, dupa cele din 2010, 2015 si 2016. Destinatie BOMBA pentru Cristina Neagu. Unde ar urma sa ajunga cea mai buna jucatoarea a lumii: "Oferta e foarte buna!" In varsta de 30 de ani, Cristina Neagu a avut un 2018 fantastic.…

- Zilele Carierei va reuni din nou, și in 2019, cei mai mari angajatorui din zona. Universitatea Politehnica Timișoara, prin centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, va organiza in 27 și 28 martie 2019 cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Carierei. Peste 60 de companii și-au anunțat prezența la cel mai…

- Mai este aproximativ o luna și jumatate pana va avea loc spectacolul aniversar al artistei de muzica populara din Targu Jiu, Roberta Crintea, 20 de ani de cariera. Biletele s-au vandut intr-un timp record deși spectacolul se va desfașura sambata 30 martie la Sala Palatului din București. In cadrul aceluiași…

- Solista Ansamblului Folcloric Profesionist "Doina Gorjului", Roberta Crintea, implinește 20 de ani de cariera. Cu aceasta ocazie, le va oferi iubitorilor muzicii populare un super-spectacol la Sala Palatului din București, in...