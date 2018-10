Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Egipt au decis condamnarea la moarte a 17 persoane implicate in organizarea a trei atacuri cu bomba asupra unor biserici si a unei sectii de politie in perioada 2016-1017, in cadrul carora peste 80 de persoane au murit, relateaza mediafax.ro.

- Autoritatile din Egipt au decis condamnarea la moarte a 17 persoane implicate in organizarea a trei atacuri cu bomba asupra unor biserici si a unei sectii de politie in perioada 2016-1017, in cadrul carora peste 80 de persoane au murit, relateaza Euronews.

- Un proces in masa, aspru criticat de organizațiile pentru drepturile omului și numit o "parodie grotesca a justiției" se desfașoara in Egipt in legatura cu evenimentele care au avut loc la protestele din 2013.

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi in statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al avocatilor, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. ...

- Autoritatile germane au arestat un militant islamist sirian suspectat de apartenenta la Frontul al-Nusra, filiala siriana a retelei teroriste Al-Qaida, informeaza publicatia Der Spiegel si agentia DPA.

- Un tribunal din Egipt a condamnat la moarte 75 de persoane, printre care si figuri importante din Fratia Musulmana, pentru implicarea lor in demonstratiile din 2013 in favoarea fostului presedinte Mohammed Morsi, scrie Associated Press, citand presa de la Cairo.

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata joi si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, in timpul unei furtuni violente, intr-un lac din statul american Missouri.

- Cetateanul britanic Husnain Rashid, un sustinator al retelei jihadiste Stat Islamic, care a incitat militantii teroristi la comiterea unui atentat impotriva printului George, a fost condamnat, vineri, la inchisoare pe viata.