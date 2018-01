Stiri pe aceeasi tema

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. "Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti SA, potrivit unui comunicat al ASF. De asemenea, in sedinta de marti a mai fost avizata numirea lui Dan Viorel Paul in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- 2017 se incheie cu o crestere anuala a PIB-ului in jur de 6%. Si in raport cu date consemnate pentru alte economii emergente europene, aceasta dinamica este neobisnuita, dar nu inexplicabila. Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Numarul exploatatiilor agricole a ajuns la 3,422 milioane anul trecut, cu 5,7% mai mic fata de cel inregistrat in 2013 si cu 11,3% fata de 2010, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, AGERPRES . “In anul 2016, numarul exploatatiilor agricole a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- La nivelul intregii Europe vorbim de o inflatie in crestere, astfel ca exista o tendinta regionala care a influentat costul preturilor din economie si in Romania, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, legat de cresterea inflatiei in Romania la 3,2%. ”Suntem intr-o tendinta regionala,…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Sectorul energetic și cel bancar vor fi anul viitor printre cele mai atractive pentru investitorii la bursa, la fel și achiziția de acțiuni la companiile naționale, unde statul va pastra, cel mai probabil, decizia de a acorda dividende in proporție de 90% din profit, potrivit analiștilor din sectorul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca, reunit in sedinta din 4 decembrie, Consiliul de Administratie al societatii l-a numit pe Adrian Tanase in functia de director general al BVB, pentru un mandat de patru ani.”Numirea lui Adrian Tanase in functia de director general intra in vigoare…

- Adrian Tanase, directorul de investitii al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii Pilon 2 din Romania, este noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, dupa demisia polonezului Ludwik Sobolewski la finalul lunii octombrie. “Consiliul Bursei l-a numit pe Adrian Tanase in…

- Companiile de la bursa valoreaza 35 de miliarde de euro Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat, in acest an, in 222 de ședințe de tranzacționare, 730.000 de tranzacții cu 8,15 miliarde de acțiuni, de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piața a celor 88 de companii listate pe piața principala este…

- Problema actionarilor inactivi proveniti din Marea Privatizare, blocarea tranzactiilor cu CFD-uri in piata Forex, eliminarea pragului la SIF-uri si eventualele investigatii care vor urma sunt cateva dintre subiectele abordate de vicepresedintele ASF Mircea Ursache, in cadrul editiei din aceasta saptamana…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat pentru primele noua luni ale anului 2017 o valoare tranzactionata pe toate pietele de 10,88 mld. lei, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, trimestrul al treilea fiind cel mai bun trimestru din ultimii doi ani. Valoarea tranzactionata…

- Bursa de Valori Bucuresti a realizat un profit net de 7,38 milioane lei, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 72% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un anunt publicat marti de BVB pe site-ul propriu.

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un rezultat net de 40 de milioane de lei, dublu comparativ cu cel consemnat in perioada similara din 2016, de 16,152 milioane lei, conform datelor remise luni Bursei de Valori București. Profitul brut a crescut cu 33…

- Intr-un comunicat remis de Bursa de Valori București (BVB) se anunța ca investitorii au in plan negocieri cu privire la achiziția Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA din Romania. "Negocierile sunt aproape de finalizare, partile parcurgand ultimele etape in vederea…

- Cresterea valorii de piata a celor mai importante companii romanesti s-a injumatatit fata de maximele anului 2017, ca urmare a incertitudinilor economice si fiscale, potrivit administratorilor de investitii si brokerilor de pe piata de capital. Asta in ciuda unei spectaculoase cresteri economice.…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale. …

- Turbomecanica (TBM) a inregistrat, in primele noua luni ale anului, un profit de 17,86 milioane de lei, in crestere cu circa 138,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, cand acesta se situa la 7,48 milioane de lei. 0 0 0 0 0 0 De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat miercuri ca Marius Alin Barbu, actualul director general adjunct, a fost numit director general interimar al institutiei, in urma demisiei lui Ludwik Sobolewski. Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act…

- Mai multi angajati Electrica vor fi disponibilizati dupa ce a fost aprobat un program de concendieri colective, valabil pana la 31 decembrie 2019, care face parte din planul de reorganizare al societatii, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB). „La nivelul…

