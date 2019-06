Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia va fi supusa votului plenului reunit al Parlamentului. Situatia din Republica Moldova va fi dezbatuta intr-o sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, au decis, pe 11 iunie, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere. 'USR a facut o cerere pentru Biroul permanent…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, marțea viitoare, inființarea unii Comisii comune a celor doua camere ale Parlamentului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala.Potrivit Hotararii de infiintare, comisia va avea la…

- PSD si ALDE au facut zid in jurul sefului Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pentru ca acesta sa nu fie atins de procurori, "ceea ce este jalnic si rusinos", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. Reactia sa vine in contextul in care luni Senatul a respins cererea DNA de incuviintare…

- Dupa sase luni de amanari nejustificate, plenul Senatului va supune la vot ridicarea imunitatii liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu. Votul va avea loc astazi de la ora 16.00. Coalitia PSD-ALDE detine o majoritate confortabila in Senat. Surse politice sustin pentru „Adevarul“ ca senatorii PSD vor…

- Prezent in direct la Realitatea TV, fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, a dezvaluit data la care PSD va prezenta nominalizarile pentru CCR din partea Senatului si a Camerei Deputaților„Pot sa va spun ca pe 7 mai veți afla nominalizarile PSD pentru Senat și Camera Deputaților” a…

- Proiectul, initiat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, precum si de deputatul PSD Mircea Draghici, a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 11 noiembrie 2018, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa…