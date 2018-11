Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in Bangalore, India, echipa „Asia Express” a avut parte de o super surpriza: vizita Iuliei Vantur. Frumoasa blonda a luat avionul din Mumbai și a venit pentru a-și revedea foștii colegi care in aceste zile filmeaza noul sezon al show-ului difuzat in curand de Antena 1. „M-am bucurat cand am…

- Sambata, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, Florin Ristei va prezenta “Te cunosc de undeva!” alaturi de Alina Pușcaș. El il va inlocui pe Cosmin Seleși, in perioada cand acesta filmeaza in India și Sri Lanka, pentru show-ul “Asia Express”. „M-am bucurat sa fiu inlocuitorul lui Seleși, fiind…

- Sambata, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, Florin Ristei va prezenta “Te cunosc de undeva!” alaturi de Alina Pușcaș. El il va inlocui pe Cosmin Seleși, in perioada cand acesta filmeaza in India și Sri Lanka, pentru show-ul “Asia Express”

- Asia Express, cel mai dur reality show de aventura difuzat in curand de Antena 1 are fani și in randul…necuvantatoarelor. Intr-una din zilele de filmare, un caine aflat in zona s-a așezat confortabil pe covorul Asia Express și nu s-a mutat de acolo pana nu s-au incheiat filmarile. „Am avut un partener…