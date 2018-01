Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat ca de când a devenit numarul unu mondial s-a întâlnit în mai multe rânduri cu situatii inedite. În restaurante, nimeni nu o mai lasa sa plateasca, iar Darren Cahill i-a spus, în gluma, ca este o "partenera ieftina". "Acum,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Simona Halep a vorbit despre cum a fost primita in Romania dupa ce a devenit numarul 1 WTA. A fost in vacanța impreuna cu Darren Cahill și a mancat in mai multe randuri la diferite restaurante. Faptul ca patronii n-au lasat-o sa plateasca l-a facut pe Darren Cahill sa glumeasca, antrenorul fiind amuzat…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, China. Tenismena din Romania a eliminat-o din competitie pe chinezoaica Ying-Ying Duan. Halep s-a impus in trei seturi cu scorul de 3-6 6-1 6-2.

- Simona Halep trage tare la antrenamente. La ce chinuri a fost supusa campioana noastra inainte de debutul in noul sezon. Simona Halep se pregatește de debutul in noul sezon, care se va face odata cu primul meci de la turneul de la Shenzen, contra lui Nicole Gibbs . Simona Halep a fost inregistrata la…

- Simona Halep vrea sa-si indeplineasca marele vis, dupa ce a devenit lider mondial. Romanca vrea sa castige un Grand Slam.Iar fosta mare jucatoare Mary Pierce este de parere ca Simona va izbuti acest lucru in 2018, la Roland Garros. Citeste si: Darren Cahill, atac devastator la adresa…

- Au aparut carți poștale cu Simona Halep. Primaria Busteni i-a facut o surpriza de Sarbatori liderului mondial in tenisul feminin. Simona este de trei ani cetatean de onoare al statiunii prahovene. Cartile postale s-au tiparit in 500 de exemoplare, iar 200 le-a cumparat deja Halep, si le va face cadou…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sâmbata seara, ca Simonei Halep îi va fi greu sa se mentina pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o învinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial si speram sa stea cât…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata, sambata seara, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017 in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis.

- Simona Halep a vorbit despre relatia pe care o are cu antrenorul Darren Cahill. Halep a dezvaluit si cel mai important sfat oferit de tehnicianul australian.Halep a fost speriata de evenimentele din ultima devreme, de atentatele tot mai dese mai exact, si i-a fost frica sa calatoreasca in…

- Darren Cahill, australianul care o pregatește pe Simona Halep, a transmis un mesaj pe Instagram cu ocazia zilei naționale a Romaniei. Antrenorul de 52 de ani a surprins pe toata lumea, postand mesajul inclusiv in limba romana: "Toate cele bune Romaniei de ziua naționala. Țara minunata. Oameni buni!',…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep este in continuare liderul mondial in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. In top 100 se mai afla alte patru romance: Sorana Cirstea ndash; locul 37, Irina Begu ndash; locul 43, Mihaela Buzarnescu ndash; locul 60 si Monica Niculescu ndash; locul 77.Mihaela Buzarnescu…

- Simona Halep se mentine in continuare pe primul loc in clasamentul mondial WTA, dat publicitatii lun. Irina Begu a urcat o pozitie si se afla pe 43, iar Sorana Cirstea 37 , Mihaela Buzarnescu 72 si Monica Niculescu 100 isi pastreaza locurile. Clasamentul WTA la simplu:1 1 . Simona Halep 6.175 puncte2…

- Darren Cahill a posta un mesaj pe contul personal de Twitter, dupa ce Simona Halep a primit trofeul pentru ca a terminat anul pe prima pozitie in clasamentul WTA. Jucatoarea din Romania a devenit doar a 13-a sportiva din istorie care reuseste aceasta performanta. Mesajul lui Darren Cahill "A fost un…

- Antrenorul Simonei Halep a transmis un mesaj emotionant dupa ce Simona a primit trofeul de lider WTA. Mesajul postat de Darren Cahill pe instagram: „You handled yourself with extraordinary class and maturity in what was a challenging year, and found the strength to keep fighting and…

- Roger Federer a facut si el un comentariu despre performanta Simonei Halep si a tinut sa le inchida gura celor care considera ca poate nu este un loc 1 meritat. "Nimeni n-ar trebui sa-i ia reusita Simonei Halep. A avut de multa vreme un vis si l-a implinit. Merita sa fie numarul unu mondial…

- Simona Halep a primit trofeul pentru numarul 1 mondial, duminica, la Singapore: "E greu, parca are 10 kilograme", a spus sportiva din Romania, potrivit news.ro.Halep a primit si un inel de la Tiffany oferit numarului 1 mondial. Cristoiu arunca bomba in aceasta dimineața! Un mega-dosar…

- Simona Halep a devenit a 13-a jucatoare care incheie un sezon WTA pe prima poziție a calsamentului și a fost rasplatita pentru performața sa in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Singapore. Pe langa trofeul pentru primul loc, romanca a primit și un inel cu diamante de la renumita companie de bijuterii…

- Simona Halep joaca azi al doilea meci al grupei, contra danezei Caroline Wozniacki, de la ora 14.30. Cu 11 victorii in acest an la tenismenele din Top 10 si un start perfect la Singapore, Wozniacki va fi un adversar redutabil.

- Dupa un an destul de dur, Simona Halep a reușit, în sfârșit, sa ajunga pe locul 1 în clasamentul mondial al tenisului feminin.Totuși, antrenorul româncei, australianul Darren Cahill, spune ca atitudinea lui Rafael Nadal a inspirat evoluția din ultima perioada…

- Simona Halep, locul 1 WTA, debuteaza, luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore, infruntand-o pe Caroline Garcia, jucatoarea franceza ocupanta a locului 8 in clasamentul mondial al tenisului feminin, in primul meci al Grupei Rosii, programat dupa ora 14.30. Simona Halep o infrunta in prima runda…

- Simona Halep, care debuteaza astazi la Turneul Campioanelor, se afla pentru a treia saptamana consecutiva pe locul intai in ierarhia WTA, cu 5675 de puncte acumulate, scrie Hotnews. Podiumul este completat de Garbine Muguruza si Karolina Pliskova. Romania are cinci ...

- Dan Petrescu s-a recunoscut invins pentru prima data in cariera in fata lui Gica Hagi, dupa Viitorul - CFR 1-0, insa "Bursucul" a ramas impresionat de conditiile pe care le-a gasit la Ovidiu, unde "Regele" are cartierul general. Petrescu l-a dat de gol pe Hagi in ceea ce priveste planurile de modernizare…

- Pentru prima data in cariera, Simona Halep intra in Turneul Campioanelor ca lider mondial. Sportiva din Constanta a urcat pe prima treapta a podiumului WTA dupa ce a invins-o pe Ostapoenko in semifinale la Beijing. Intr-un interviu publicat de WTA si citat de MEDIAFAX, Halep spune ca acela a fost…

- INTERVIU. Halep: S-a schimbat ceva in mine dupa ce am devenit lider mondial Simona Halep a explicat intr-o conferinta de presa la Singapore, acolo unde se disputa Turneul Campioanelor, ce inseamna pentru ea statutul de lider mondial si cum s-a schimbat dupa asta. Halep va debuta la Singapore impotriva…

- Simona Halep s-a reintalnit cu antrenorul sau, Darren Cahill, la Singapore, acolo unde se va bate cu cele mai bune jucatoare ale lumii pentru a castiga pentru prima data Turneul Campioanelor. Dupa US Open, ultima intalnire cu Cahill, Simona a devenit numarul 1 mondial, in urma calificarii in finala…

- Cea mai iubita sportiva din Romania si-a deschis, in sfarsit, sufletul dupa Campionat! Simona Halep a vorbit despre pretul succesului, despre infringeri, dar si despre puterea de a o lua, din nou, de la capat.

- Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanta de a ocupa locul I în clasamentul pe 2017, care conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, scrie news.ro. Acest premiu face parte…

- Simona Halep este cea mai iubita sportiva din România. Datorita succesului ei, mulți copii își doresc sa joace tenis și sa devina, într-o zi, la fel ca și ea. Sportiva și-a reluat antrenamentele, însa spune ca are probleme în a se concentra, dupa euforia…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca antrenoprul ei Darren Cahill s-a bucurat foarte mult ca ea a ajuns numarul 1 mondial, considerand ca acesta este cel mai frumos moment al carierei lui de tehnician. 6 6 0 6 0 0 "Darren Cahill s-a bucurat foarte mult, chiar mi-a spus ca este o…

- Simona Halep a vorbit joi despre colaborarea pe care a inceput-o recent cu Andrei Pavel. Tenismena noastra a dezvaluit ca ideea cooptarii in staff-ul ei a fostului tenismen roman, dupa infrangerea cu Maria Sharapova de la US Open, i-a apartinut chiar antrenorului ei principal, Darren Cahill. "Darren…

- "Am lucrat foarte mult la serviciu" a dezvaluit Simona Halep ce a avut in plus ca sa ajunga numarul 1, dupa insuccesul de la US Open. Ultimul turneu al sezonului pentru Halep va fi Turneul Campioanelor de la Singapore.

- Recent devenita numarul 1 mondial in clasamentul WTA, Simona Halep și-a propus sa susțina hocheiul pentru juniori. Și nu orice fel de juniori, ci o intreaga echipa feminina pentru juniori. Tenismena s-a alaturat inițiativei Patinoarului Țiriac-Telekom Arena și Fundației Ion Țiriac de a revitaliza o…

- Simona Halep s-a întors, luni, în România, dupa ce a participat la turneul de tenis de la Beijing.La aterizarea pe Aeroportul Henri Conada, românca a dat și primele declarații de când a ajuns oficial pe locul 1 în clasamentul WTA."Sunt foarte…

- Simona Halep a revenit luni in Romania din postura de lider al clasamentului WTA. Sportiva din Constanta a devenit al 25-lea lider mondial in clasamentul feminin, dupa calificarea in finala turneului de la Biejing. "Sunt foarte multi oameni. E o onoare sa fiu aici, dumneavoastra mi-ati…

- Simona Halep, devenita numarul 1 în clasamentul WTA al tenisului feminin mondial, s-a întors, luni, la București. Simona a ajuns pe aeroportul Henri Coanda, direct de la Beijing (China), cu un avion al companiei Aeroflot. Luni, Simona Halep a fost declarata oficial…

- Simona Halep este noul lider mondial al tenisului feminin, performanta neatinsa de o alta tenismena din Romania.Simona a povestit pentru TVR care sunt obiceiurile ei de la care nu se abate inaintea niciunui meci.Halep a devenit prima tenismena din Romania care devine lider mondial și, totodata, al 25-lea…

- In urma cu un an, presa din Romania dadea ca sigura o relatie intre Smiley si Simona Halep, iar dovezile in acest sens nu au intarziat sa apara! Tenismena a marturisit, la vremea respectiva, ca Andrei Maria este favoritul ei, in timp ce vedeta TV s-a dus pana in America sa o vada jucand si a stat chiar…

- Gabriela Szabo, directorul general al CSM București, a vorbit despre Simona Halep și i-a facut o oferta romancei aflata locul 1 WTA. Fosta atleta i-a propus lui Halep sa se legitimeze la clubul Primariei București. "Ma bucur foarte mult ca avem cateva jucatoare care reprezinta clubul CSM Bucuresti,…

- Noul lider mondial, Simona Halep, a pierdut, duminica, in ultimul act al turneului WTA de la Beijing, in fata Carolinei Garcia. Jucatoarea din Franta, care a castigat si turneul de la Wuhan, s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (7-4). In pofida acestui rezultat, Halep va deveni noul…

- Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Beijing dupa 6-2, 6-4 cu Jelena Ostapenko, iar de luni este noul lider mondial. În interviul acordat WTA Insider, sportiva din România a vorbit despre esecurile care au facut-o mai puternica, despre psihicul ei, dar si despre…

- De patru incercari a avut nevoie Halep pentru a ajunge numarul unu mondial, iar Simona a rememorat evenimentele care au adus-o aproape de aceasta performanta: "Cel mai greu moment a fost in finala de la Roland Garros, pentru ca atunci am avut prima sansa de a deveni numarul unu, dar si de a castiga…