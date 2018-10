Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, care de luni, 15 octombrie, va pierde locul 2 ATP, a fost eliminat de la turneul de tenis din Shanghai, dupa infrangerea suferita in fata lui Borna Coric. Croatul va disputa finala de duminica, 14 octombrie, impotriva lui Novak Djokovic.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, N. 2 mondial si principal favorit, s-a calificat cu emotii joi in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Shanghai, cu premii totale de 7.086.700 dolari, dupa ce l-a invins pe spaniolul Roberto Bautista (28 ATP) in trei seturi, 6-3, 2-6, 6-4, dupa…

- Pepe va avea o mare surpriza sambata, 1 septembrie, de la 20.00, in marea finala a celui de-al noualea sezon “Next Star”. Alexia Fierbințeanu (12 ani), concurenta careia juratul i-a acordat Golden Star-ul sau trimițand-o astfel direct in marea finala, ii va face un dar neașteptat: un portret care il…

- Roger Federer (37 de ani, locul 2 ATP) si Novak Djokovic (31 de ani, locul 10 ATP) se vor infrunta in finala turneului de la Cincinnati. Elvetianul a castigat competitia de sapte ori pana acum.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei, compusa din Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Laura Iacob si Nica Ivanus, s-a clasat pe locul 12 in concursul de calificare al Campionatelor Europene 2018 de la Glasgow si a ratat calificarea in finala competitiei pe echipe.

- Echipa formata din Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Laura Iacob si Nica Ivanus a incheiat calificarile cu un punctaj de 147.663, cele mai slabe note fiind obtinute la paralele. Denisa Golgota este singura gimnasta din Romania care s-a calificat in finalele pe aparate de duminica, la sarituri…

- Inotatoarea americana Missy Franklin, cvadrupla campioana olimpica in 2012, dar a carei cariera a fost afectata in ultima perioada de accidentari, a ratat joi accederea in finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor de natatie ale SUA, calificative pentru Campionatele Mondiale din 2019,…