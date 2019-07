Stiri pe aceeasi tema

- Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica. Mama a fost injunghiata intr-o locuinta din cartierul…

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Nenorocirea s-a petrecut seara trecuta in Petroșani. In jurul orei 23.00 autoritațile au fost alertate cu privire la faptul ca un barbat zace pe trotuarul unui bloc dupa ce a cazut de la inalțime. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje de poliție și ambulanțe, insa din pacate medicii…

- Politia franceza a difuzat sambata prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmarit dupa explozia unui colet-capcana soldata cu 13 raniti vineri, la Lyon, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Este cautat un barbat in varsta de peste 30 de ani, ale carui motivatii sunt necunoscute.…

- Politia franceza a difuzat sambata prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmarit dupa explozia unui colet capcana soldata cu 13 raniti vineri, la Lyon, informeaza AFP, citat de Agerpres.roEste cautat un barbat in varsta de peste 30 de ani, ale carui motivatii sunt necunoscute.In cele…

- Și-a vazut moartea cu ochii pana in ultima secunda! Un tanar a reușit sa se sprijine pe pervazul geamului, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Imagini video cu impact emoțional puternic

- Membrii gruparii anarhiste Rubicon, activa in Grecia in ultimii ani, au aruncat miercuri cu vopsea asupra resedintei ambasadorului american la Atena, in sustinerea unui militant de extrema stanga aflat in detentie pentru asasinat, informeaza AFP, titrat de Agerpres. “M-am trezit in aceasta dimineata…

- Incident incredibil in Argentina, acolo unde o femeia a aruncat un caine de la etajul cinci al blocului in care locuiește. Incidentul a avut loc in cartierul Villa Lugani din Buenos Aires, Argentina. A fost filmat de o locatara a blocului respectiv, care ulterior a postat inregistrarea pe Twitter.…