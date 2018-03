Stiri pe aceeasi tema

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- 37 de vinuri au fost degustate in premiera naționala, la Timișoara, in cadrul unui eveniment care anunța deschiderea ediției din 2018 a Salonului Internațional de Vinuri. Vinvest 2018 va avea loc intre 30 martie și 1 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara și se va desfașura sub motto-ul…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- Presedintele Donald Trump muta regina si da mat! Mike Pompeo preia Departamentul de Stat cu trei avantaje decisive fata de predecesorul sau: familiaritate cu politica externa, experienta in guvern si un bun raport cu presedintele Donald Trump. Rex Tillerson, in schimb, nu a avut niciunul dintre aceste…

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Romania este țara tuturor posibilitaților și asta ni se dovedește din plin in fiecare zi. Surse politice convergente ne-au precizat ca in Ministerul Culturii ne confruntam cu o situație halucinanta. Pentru ca este Anul Centenarului, Ministerul Culturii asigura fonduri pentru contrucția de monumente…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Din 15 martie, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca da startul cursurilor de calificare pentru someri pe acestui an. Calendarul stabilit de conducerea institutiei are, din start, cateva caracteristici ce tin de fondurile ce suplimenteaza bugetul alocat Buzaului de ANOFM pentru anul 2018.…

- BERBEC: O persoana cu experienta este dispusa sa va destainuie cateva din secretele sale din domeniul afacerilor. Aceasta intalnire va stimuleaza sa va faceti planuri pentru o afacere proprie.TAUR: Daca sunteti in cautarea unui loc de munca, aveti sanse sa reusiti.

- De la debutul conceptului VIZIV in 2013, Subaru a produs o serie de modele tematice care incorporeaza viziunea brandului pentru viitorul producției de autoturisme. Salonul Auto de la Geneva a fost folosit drept o platforma de lansare a unui nou prototip numit VIZIV Tourer.

- Premiera și spectacole caritabile la Teatrul de Papuși din Cluj La finalul acestei saptamani, artiștii Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca vor susține spectacole ale caror incasari vor fi donate in cadrul Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști” 2018, organizata de UNITER pentru sprijinirea…

- Kaufland Romania anunța ca va suporta pentru clienții sai toate costurile de alimentare la cele 20 de stații de incarcare a mașinilor electrice amplasate in parcarile sale, inclusiv in Pitesti, din dorința de a ...

- Carrefour Romania a lansat marti primul chatbot (camera de dialog tip chat) al retelei, iar noua optiune este disponibila in aplicatia Facebook Messenger si are trei sectiuni: Cariere, Magazine si Sesizari. Camera de chat permite utilizatorilor cautarea unui job in companie. Chatbot-ul…

Trustul de presa…

- Luna s-a format acum 4,4 - 4,5 miliarde de ani, cand un obiect a intrat in coliziune cu proto-Pamantul in formare. Impactul a creat un disc de material fierbinte si partial vaporizat. De mai multi ani, savantii credeau ca evenimentul a dus...

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Actualizare PUG pentru 7 comune din Cluj Președintele Consiliului Județean a semnat certificatele de urbanism necesare in vederea demararii procedurii de reactualizare a Planurilor Urbaniste Generale (P.U.G.) și a Regulamentelor locale de urbanism (R.L.U.) pentru un numar de șapte comune clujene: Cițcau,…

- "Hai afara la zapada! Hai Olafi sa construim! Gabriela Firea a strans zapada de pe arterele principale din zona Pieței Victoria, dar a depozitat-o pe toata pe insula din fața Guvernului, unde se protesteaza de mai bine de un an. Daca tot cei mici sunt in vacanța forțata, ne-am gandit sa va…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a spus vineri, cu prilejul premierei unui documentar despre procesul sau creativ in cadrul Berlinalei, ca cel mai greu lucru, atunci cand compune muzica, este sa se gandeasca la versuri care nu au mai fost scrise inainte, relateaza Reuters. Filmul, intitulat…

- Numirea lui Selmayr (47 de ani) a fost aprobata in reuniunea de miercuri a Colegiului comisarilor, consacrata unei serii de numiri interne in executivul UE. Martin Selmayr ii succede in postul de secretar general al CE olandezului Alexander Italianer, aflat in aceasta functie din septembrie…

- Operatorul Vodafone Romania a semnat un acord pentru achizitia Evotracking, companie romaneasca din domeniul Internet of Things (IoT), care detine marca Evogps.„Aceasta este prima achizitie integrala pe care Vodafone Romania o face pe piata locala si reflecta calitatea business-ului Evotracking.…

- Premiera pe piața bancara! O cunoscuta banca, prezenta și in Romania, va revoluționa sistemul bancar printr-o noua modalitate de deschidere de conturi prin recunoaștere faciala.Prin acesta, milioane de oameni iși vor crea un cont bancar in cateva minute, pe internet. Intregul proces va avea…

- Tanarul Andrei-Marian Stoian din comuna Schela, in varsta de 17 ani, pasionat de astronomie, a mai reusit o performanta in domeniul astronomiei, respectiv descoperirea a patru noi stele variabile, care vor purta la randul lor numele comunei din care este originar – Schela (Schela V2, Schela V3, Schela…

- Trei autobuze cu podea joasa, alimentate cu gaz natural comprimat, primele de acest tip din tara, au intrat in circulatie in aceasta luna in Ramnicu Valcea, mijloacele de transport in cauza fiind achizitionate printr-un proiect cu finantare europeana de peste 15 milioane de euro, potrivit directorului…

- In aceasta seara incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Marius Copil (27 ani, 93 ATP) s-a impus intr-o ora si 20 de minute in fata unui adversar de 34 de ani, care ocupa locul 28 in ierarhia mondiala. Aceasta este prima semifinala a jucatorului aradean la un turneu ATP.Marius Copil a reusit 13 asi in acest meci, fata de 6 ai lui Muller, care…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca a jucat fotbal la Dinamo și a declarat ca ii respecta pe suporterii echipei roș-albe pentru coregrafiile pe care le fac. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, in tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima.…

- Teatrul de Comedie prezinta miercuri 7 februarie, ora 19.00, la Sala Noua, premiera oficiala a spectacolului MAGAZINUL DE SINUCIDERI dupa Jean Teule, traducerea Magda Raduța, regia și dramatizarea Marina Diana Hanganu, scenografia Sabina Veșteman și Bianca Veșteman, muzica Razvan Apetrei, coregrafia…

- Modelul din varful segmentului automobilelor de talie mica beneficiaza acum de modificari importante de design. SKODA FABIA va fi disponibila cu faruri cu LED si cu blocuri optice spate cu LED. Modelul actualizat va fi lansat la Salonul Auto International de la Geneva din 2018. Noul facelift al modelului…

- SIAB 2018. Dupa 11 ani de pauza, va fi organizata o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București, au anunțat Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce ii deranjeaza din orasul lor fara sa bata drumul pana la primarie. Printr-o aplicatie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de reclamatiile...

- Oamenii de știința din Shanghai au reușit sa cloneze doua maimuțe, folosind aceeași tehnica din 1996, prin care a aparut oaia Dolly. Este in premiera cand se reușește clonarea unor primate prin aceasta metoda.

- Parohia Bisericii Armene Constanta a dat in judecata Inspectoratul General pentru Imigrari Directia pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti Serviciul Depistari si Combaterea Sederii si Muncii Ilegale a Strainilor Bucuresti. Pe data de 16 ianuarie, pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat…

- Premiera în învatamântul tehnic superior românesc. Rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu, a fost ales membru în bordul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER.

- Aventura Martei Kostyuk (Ucraina, locul 521) la Australian Open a luat sfarsit, jucatoarea in varsta de 15 ani fiind invinsa de compatrioata sa Elina Svitolina (favorita numarul patru), scor 6-2, 6-2. In urma acestui succes, Svitolina a acces in premiera in optimile primului turneu de Grand Slam al…

- Muzeul Iluziilor a fost deschis in premiera la Iasi in incinta Muzeului Municipal. Acesta va putea fi vizitat pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii pot intelege cum functioneaza iluziile datorita explicatiilor oferite de ghizi. Pretul…

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- Spectacolul are loc pe 27 ianuarie, de la ora 18 la Teatrul Szigligeti. Publicul oradean va face cunoștința cu protagonistii din opera comica semnata de Selmeczi Gyorgy. „Cavalerul Maicii Domnului” . Spectacolul este realizat printr-o colaborare a Operei Maghiare din Cluj-Napoca si Palatul Artelor…

- Koenigsegg a facut publice, in premiera, imagini video din cadrul crash testelor organizate cu hipercarul Regera. Automobilul super sport cu o valoare de peste doua milioane de euro a trecut printr-o serie de probe de foc pentru a ajuta inginerii sa faca in primul rand o masina sigura si apoi una dinamica.