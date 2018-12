SUPERBEBE. Eşti însărcinată? Ai grijă de dinţi! Factorii care contribuie la degradarea sanatatii dintilor in timpul sarcinii: Esti mai obosita ca de obicei si s-ar putea ca atat rutina matinala (daca mai ai si greturi matinale, lucrurile se complica, fiindca multe femei insarcinate au marturisit ca uneori simpla spalare a dintilor le poate inrautati senzatia de greata), cat si rutina de seara sa sufere cateva modificari: de la diminuarea timpului acordat ingrijirii orale, pana la a sari peste obiceiul de a-ti spala dintii sau de a folosi mai rar ata dentara. Nu ai rezolvat problemele dentare inainte de a ramane insarcinata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

