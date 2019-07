Brigitte Sfat si Florin Pastrama au dezvaluit suma care s-au cheltuit pentru organizarea nunții.

"Am cheltuit 93.000 de euro. Nu am facut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am facut-o pentru sufletul nostru, am facut-o in fata lui Dumnezeu si ca sa se simta bine el. Tatal lui, dar si mama lui si-au dorit o nunta pentru el. Am investit amandoi", a marturisit Brigitte Sfat in emisiunea "La Maruța".

