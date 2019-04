Suceava: Demonstraţii de încondeiere a ouălor la Târgul de Paşte Cateva zeci de mesteri popular prezenti in acest an la Targul de Paste din municipiul Suceava le vor oferi celor interesati, pe parcursul saptamanii, produse realizate in zonele pe care acestia le reprezinta, conform traditiilor indelungate, dar si demonstratii de incondeiere a oualor.



Reprezentantii mestesugarilor ii vor incanta pe parcursul acestei saptamani pe vizitatori, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava, cu demonstratii de incondeiere traditionala a oualor, cu obiecte din impletituri de nuiele si nelipsitele cosuri in care duc credinciosii merinde la sfintit dupa slujba… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

