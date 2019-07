Suceava: Bărbat imobilizat de jandarmi pentru comportament indecent faţă de o fetiţă O patrula de jandarmi care asigura, vineri, masuri de ordine in zona Parcului Municipal Vatra Dornei, cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii si Tineret, a fost sesizata de o persoana ca in apropierea scenei de spectacol un barbat a atins-o in mod indecent si repetat pe fiica sa, in varsta de 12 ani, informeaza IJJ Suceava. Potrivit sursei citate, echipajul de jandarmerie s-a deplasat la locul indicat, a identificat persoana in cauza si i-a solicitat acesteia sa se deplaseze in afara zonei de spectacol, in vederea stabilirii identitatii. ‘Barbatul, in varsta de aproximativ 50 de ani, din… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

