SUA: Un şofer a intrat intenţionat cu maşina în mulţime. Mai mulți răniți Un sofer a intrat cu masina in trecatori intr-o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi ''un act intentionat'', au anuntat autoritatile, relateaza CNN. O investigatie preliminara a aratat ca trecatorii se aflau pe trotuar cand masina de culoare neagra i-a lovit, a spus el, vorbind despre "un act intentionat". Martorii au declarat politiei ca nu au vazut semne ca masina a incercat sa incetineasca si nu s-au descoperit urme de frane la fata locului, a spus el. In cele din urma, masina a intrat intr-un copac. Un suspect a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

