Un senator apropiat presedintelui american Donald Trump a afirmat luni ca Iranul este responsabil de recentele acte ostile din Orientul Mijlociu si a preconizat un "raspuns militar coplesitor" in cazul in care se va aduce atingere intereselor SUA, relateaza AFP. Lindsey Graham, senator republican, a precizat ca a fost informat in acest sens de consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala, John Bolton, un adept al folosirii fortei in relatiile cu Teheranul. "Este clar ca in ultimele saptamani Iranul a atacat oleoducte si nave ale altor tari si ca este la originea afluxului de amenintari…