Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct american insarcinat cu fortele terestre ale SUA, Mark Esper, care devine luni ministrul apararii in exercitiu, se va duce la Bruxelles saptamana viitoare pentru o intalnire a ministrilor apararii din cadrul NATO, a anuntat miercuri Pentagonul, citat de Reuters. Presedintele Donald…

- Ministrul adjunct american insarcinat cu fortele terestre, Mark Esper, pe care presedintele Donald Trump l-a desemnat marti seara pentru a-l inlocui pe Patrick Shanahan la conducerea Ministerului Apararii SUA, este un fost militar de cariera, care a activat timp de mai multi ani in industria apararii,…

- In plina tensiune in Orientul Mijlociu, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat ca il va numi pe Mark Esper in functia de secretar interimar al Apararii, dupa ce actualul detinator al portofoliului, Patrick Shanahan, a anuntat ca nu mai doreste sa ocupe functia, in urma unor acuzatii de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti, intr-o perioada in care se inregistreaza puternice tensiuni in Orientul Mijlociu, inlocuirea lui Patrick Shanahan la conducerea Pentagonului cu ministrul-adjunct al apararii insarcinat cu Fortele Terestre ale SUA, Mark Esper, informeaza AFP, dpa…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat pe fostul locotenent Michael Behenna, care a executat 5 ani de inchisoare pentru uciderea unui prizonier irakian in 2008, a comunicat luni Casa Alba, transmit Reuters si dpa potrivit Agerpres. Fostul locotenent a fost condamnat in 2009 pentru omorarea…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…