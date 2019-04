Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia procurorului special Robert Mueller a descoperit ca „in unele situatii, echipa de campanie a lui Donald Trump a fost receptiva” la ofertele rusilor in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.De asemenea, procurorul a constatat ca echipa lui Trump „se astepta…

- ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat.…

- Ministerul Justitiei din SUA, care se confrunta cu presiuni crescande de a face public raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din 2016, si-a reiterat joi sprijinul pentru mentinerea confidentialitatii anumitor informatii din document, relateaza…

- Americanii asteapta, duminica, concluziile raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire la eventuala implicare a Rusiei in campania electorala din 2016, din SUA. Documentul ar putea decide viitorul politic al președintelui Donald Trump, care intentioneaza sa candideze la al doilea…

- Ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane, din 2016, s-a incheiat. Procurorul special desemnat in acest caz si-a finalizat raportul si l-a predat Departamentului de Justitie. Concluziile urmeaza sa fie prezentate Congresului.

- Misiunea procurorului special american, Robert Mueller, care a prezentat Departamentului de Justiție raportul sau final asupra investigației privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 , se va încheia "în zilele urmatoare", a declarat vineri purtatorul…

- Unul dintre principalii membri ai echipei conduse de procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, urmeaza sa plece de la Departamentul Justitiei, dezvaluie joi postul national american de radio (National Public Radio, NPR), relateaza…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…