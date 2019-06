SUA rămân cel mai mare exportator de armament Guvernul SUA isi continua eforturile de a accelera vanzarile de arme pentru imbunatatirea capacitatii de aparare a aliatilor, a afirmat Charles Hooper, la Salonul aeronautic de la Bourget (Paris), care se desfasoara in perioada 17-23 iunie. Aici, peste 400 de companii americane isi expun echipamentele aeriene si de aparare.



In anul fiscal 2018, vanzarile de arme au urcat cu 33% fata de anul anterior si ar putea creste si mai mult in actualul an fiscal.



Hooper a declarat pentru Reuters ca nu poate estima datele pentru 2019, dar este optimist ca pana la sfarsitul anului livrarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

